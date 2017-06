"En nuestro corazón no tiene que albergarse el odio, sino la paz"

03/06/2017 -

Al conmemorarse un año de la aparición sin vida de Marito Salto, miles de quimilenses salieron a las calles para pedir por los responsables del crimen. Con un absoluto respeto por la memoria del niño, los vecinos recorrieron las calles pacíficamente. El obispo Melitón Chávez les hizo llegar un emotivo mensaje.

Dos columnas partieron ayer después de las 3 de la tarde. La primera, desde el monolito a la vera de la ruta provincial número 6, donde fue encontrado el cuerpo de Marito y otra desde la rotonda sur, en donde las cámaras de seguridad tomaron la última imagen con vida del niño quimilense.

Luego se encontraron los dos grupos en la avenida Rivadavia, en lo que ya era una multitudinaria expresión de los vecinos que marchaban con lágrimas en los ojos, al grito de "Marito, presente, ahora y siempre", clamando al cielo justicia por el niño con sueños de pescador.

Los manifestantes, siempre envueltos en un clima de profundo dolor, acompañaron la caminata, para luego finalizar el recorrido, frente a los murales donde están inmortalizadas las imágenes de Marito en el paredón del cuartel de Bomberos "Fausto Gavazzi". El padre José Vera, quien fuera párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima en el momento del crimen y quien estuvo siempre conteniendo a la familia, llego también a compartir el doloroso aniversario, agradeció a los presentes y también pidió a las autoridades que busquen agotar todas las instancias para dar con los responsables.

Además el padre Vera dejo un muy profundo mensaje de monseñor Melitón Chávez, a través de un audio que en silencio escuchó la multitud por los altoparlantes. "Quiero estar con la voz y con el corazón junto a ustedes en este día tan triste, a un año de la aparición sin vida del cuerpito de Marito, sin que hasta ahora podamos tener la tan ansiada justicia", comenzó diciendo.

"Les pido que podamos permanecer con el corazón en paz, pero así también, no renunciando jamás a esta búsqueda de la verdad".

"Nosotros no vamos a cansarnos, no vamos a bajar los brazos, no vamos a callar nuestra voz ni mucho menos ponernos violentos, porque en nuestro corazón no tiene que albergarse ni el odio ni el rencor ni la violencia, sino la paz", sostuvo el obispo.

"Quiero invitarlos a rezar, rezar mucho, solamente Él puede darnos la paz, solamente Él también puede tocar los corazones de las personas que han cometido este horrible crimen para que reconozcan, para que pidan perdón a Dios y puedan someterse como cualquier ciudadano a la Justicia".

"A la familia de Marito la abrazo con el corazón, a todos los que hoy nos sentimos familia de Marito", concluyó monseñor Melitón Chávez y les impartió la bendición a todos los presentes en la marcha. El papá de Marito leyó un poema para su hijo en medio del respetuoso silencio de los presentes.