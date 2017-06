"La semana pasada, en el mismo lugar, me habían robado el estéreo del auto"

03/06/2017 -

El reconocido músico santiagueño Ramón Álvarez fue protagonista de un violento incidente durante las últimas horas del jueves, cuando fue increpado por un delincuente que rompió la ventanilla de su auto y más tarde intentó atacarlo.

El charanguista habló con EL LIBERAL y contó la dramática situación que le tocó atravesar. "Dejé estacionado mi auto frente a la casa de mi novia -sobre calle Alberdi- e ingresé a buscarla porque íbamos a salir a cenar", arrancó diciendo Álvarez.

"Mientras estaba en la cocina escuché un ruido. Salí a ver qué sucedía y encontré a un chico con la mitad del cuerpo dentro del auto. Atiné a gritarle creyendo que se iba a fugar, pero vino directamente hasta donde estaba y comenzó a increparme", expresó el músico santiagueño, quien reside a pocos metros del lugar.

Álvarez se trenzó en lucha con el acusado, según expresó. "No pensé en nada, tampoco tuve miedo, aunque sabía que podía lastimarme. Los vecinos me dijeron que había un cuchillo tirado en el pasto. En ese momento sólo sentí bronca. La semana pasada, detuve el auto en el mismo lugar, entré dos minutos y cuando salí ya me habían robado el estéreo", expresó.

El joven manifestó que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos en la zona. Consultado sobre la golpiza que le propinaron al ladrón, manifestó: "Los vecinos escucharon mis gritos y rápidamente comenzaron a golpearlo, pero yo ya lo tenía reducido. Creo que todos reaccionamos así porque estamos cansados de los robos", sentenció.

Al ser consultado sobre las lesiones que sufrió la víctima, reveló "tengo fisurados dos dedos (meñique e indice) y la muñeca, lo que me perjudica porque estoy grabando mi nuevo CD y con las lesiones que tengo no voy a poder ensayar", indicó. Además expresó que le dolía el cuerpo por los forcejeos con los ladrones.

Mientras que su atacante -identificado como Nelsón Rodríguez, (18), del Bº Sarmiento- quedó aprehendido por orden de la fiscal de turno Dra. María Teresa Montes, y alojado en la Seccional 13.