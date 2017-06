EN VIVO | En su cumple, Central necesita ganar ante Instituto de Córdoba

Fotos

Videos En su cumple, quiere de regalo un triunfo afuera

03/06/2017 -

La familia de Central Córdoba está de festejo hoy, ya que se conmemora el 98 aniversario de su fundación. Pero para que el cumpleaños sea perfecto, el Ferro deberá ganarle esta tarde a Instituto, en Córdoba. El encuentro ante "La Gloria", correspondiente a la trigésimo sexta fecha de la B Nacional, comenzará a las 19 y será dirigido por Ramiro López. El elenco de Gustavo Coleoni no pudo sumar de a tres en condición de visitante desde que arrancó el ciclo del DT cordobés, a principios de este año. Ganar fuera de casa significará para Central Córdoba no solamente saldar una cuenta pendiente, sino también engrosar su promedio para mantener bien viva la llama de la ilusión de no descender. Si el Ferro gana esta tarde, aún no podrá salir de la zona roja, pero se acercará notablemente a sus predecesores, máxime si se le dan algunos resultados favorables. Claro que la tarea no será sencilla para el conjunto santiagueño porque Instituto se jugará hoy quizás una de sus últimas chances de pelear el segundo ascenso a Primera División, por lo que necesita imperiosamente los tres puntos. Y en su reducto, La Gloria suele potenciarse y convertirse en un rival de cuidado para cualquiera. El Ferro, que viene de perder como local ante el líder Argentinos Juniors, por 1 a 0 y con un polémico arbitraje de Nicolás Lamolina, tendrá dos variantes obligadas esta tarde. Ante el "Bicho" fueron expulsados dos jugadores importantes en el esquema del "Sapito" Coleoni como Arnaldo González y Leandro Becerra. Y el DT eligió a Osvaldo Miranda y Martín Minadevino como sus respectivos reemplazantes. Además, el DT mantendrá el dibujo 4-1-4-1.