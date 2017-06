"Un hijo te cambia la vida y la cabeza"

Fotos EN FAMILIA. Enzo Ruiz junto a Gaspar y su esposa María Belén Actis.

03/06/2017 -

Enzo lo hizo: defendió a Lucio Redivo como nadie y fue la clave de Quilmes para dar vuelta la serie ante Weber Bahía y lograr una heróica clasificación a semifinales de la Sur.

El escolta santiagueño habló con EL LIBERAL y explicó lo ocurrido. "En el primer partido nos sacaron de la cancha en dos cuartos. No nos queríamos quedar con esa imagen, queríamos hacer una serie larga. Ha sido convicción y mentalidad fuerte. Y cuando se nos dio de empatar la serie y volver a Bahía Blanca, ahí fue donde sacamos un poquito más de cada uno. Se logró algo increíble e impensado", comentó.

Contener a Lucio Redivo era clave para Quilmes. "Tenía muchas ganas de hacerlo, era un lindo desafío y me he preparado mentalmente. También pasa por la maduración de no solamente pensar en anotar sino en lo que el equipo necesita para ganar, que en definitiva eso es lo importante. En lo individual, puedes anotar 30 puntos, pero si el equipo pierde, de nada sirve. Era mi función para esta serie", explicó convencido.

En semifinales, Enzo deberá defender al mejor jugador de Ferro en ataque. "De marcar a un alero movedizo, ahora pasaré a marcar a un jugador como Llorenzo Wade, que es mucho más fuerte, me saca uno o dos centímetros y juega más con la fuerza, pero es en lo que más cómodo me siento", comentó.

Consultado acerca de la posibilidad de enfrentar en la final del Sur al San Lorenzo de Aguirre y Deck, indicó: "Ojalá se dé, pero nuestra final ahora es Ferro. Tenemos que pensar en ellos y si se da, bienvenido sea, sería algo fantástico. Para nosotros son todas finales. Estamos disfrutando el momento, pero vamos por más".

Enzo habló también de los equipos santiagueños. "Siempre miro todo lo que pasa en el deporte de Santiago. Sigo a Mitre, que es mi equipo. Y en lo que es el básquet, es una lástima lo que ha pasado a Quimsa, porque a priori era candidato a pelear cosas importantes. Y Olímpico es un gran equipo, se conocen muchísimo y no es una sorpresa que esté en una semifinal. Tranquilamente puede ganarle a San Martín", vaticinó.

Por último, comentó cómo le cambió la vida su primogénito. "Gracias a Dios estoy teniendo una muy buena temporada y todo se da con el nacimiento de Gaspar. Es como te dicen, como me contaban y ahora me toca vivirlo. Un hijo te cambia la vida, la cabeza, te cambia todo. Maduras de golpe, en varios aspectos de la vida. Es una motivación extra increíble, que te da fuerza, concentración, todo", aseguró gratificado.