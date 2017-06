Fernández BBC y San Carlos se enfrentan por la divisional B

03/06/2017 -

El partido entre Fernández BBC y San Carlos Unidos, por la divisional B, aparece como el más relevante entre los partidos programados para esta noche por la Asociación Capitalina de Básquet.

El juego, correspondiente a la Copa Upcn, se desarrollará en cancha de Fernández BBC, desde las 19.30, con el arbitraje de Aliaga y Alcorta.

Además, se jugarán partidos de la octava fecha del Torneo Anual, de acuerdo con la siguiente programación: Olímpico vs. Belgrano, en Infantiles y Juveniles (Montoya y Herrera) y Nicolás Avellaneda vs. Termas, en Cadetes y Juveniles (A. Barraza y Abdala).

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 10.30 y del segundo turno, a las 12.

Hoy también se jugará la cuarta fecha de la Copa Upcn de básquet femenino, de acuerdo con la siguiente programación: desde las 17, Olímpico vs. Sportivo Colón; 18, Jorge Newbery vs. Villa Constantina B; 19, Villa Constatina A vs. Nicolás Avellaneda y Belgrano vs. Quimsa.