Prosigue la fecha 14 del torneo

03/06/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet hará disputar hoy varios partidos de la fecha 14 del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984, que se juega en las categorías Premini, Mini y Preinfantiles.

La programación es la siguiente: desde las 14.30, Olímpico vs. Tiro Federal; desde las 15, Independiente vs. Villa Mercedes, Belgrano vs. Lawn Tennis, Normal Banda vs. Jorge Newbery y Huracán vs. Juventud.

La fecha se completará mañana con los partidos entre Atamisqui y Juventud, en Mini (a las 11) y Preinfantiles (12).