Gran fin de semana con la ovalada en Santiago y a nivel NOA

03/06/2017 -

El inicio del Torneo Super X y el Anual de Ascenso, la presentación de Lawn Tennis y Old Lions en Tucumán por el Regional, configuran un fin de semana repleto de rugby, en el que además habrá un Encuentro Infantil Gonzalo Defant en el Lawn Tennis y el viaje de los infantiles de Old Lions a San Isidro Club (SIC).

De esta nutrida agenda sin dudas se destaca el comienzo del Super X, que jugará la primera fecha integra hoy a las 16. Por la Zona A, se reeditará la final del Super XII 2016, ya que se enfrentarán Añatuya y Old Lions, en tanto que Unse recibirá a Clodomira y quedará libre Santiago Rugby. Por la Zona B, Lawn Tennis será anfitrión de Loreto y Club de Amigos enfrentará a Loreto.

El Anual de ascenso repartirá sus partidos entre hoy y mañana y habrá acción en Ojo de Agua, Termas, Campo Gallo y Añatuya. Mientras tanto el Regional adelantará este fin de semana el horario de sus partidos y los santiagueños tendrán durísimos compromisos: Lawn Tennis visitará hoy a Tucumán Rugby por la Zona B, en tanto que Old Lions jugará mañana ante Tarcos, uno de los actuales campeones.

Este es el programa. Torneo Super X. Hoy a las 16, Añatuya vs. Old Lions; Unse vs. Clodomira; Lawn Tennis vs. Loreto y C. de Amigos vs. Sanavirones. Anual de Ascenso. A las 16, La Cañada vs. Dorados y Termas vs. Olímpico B. Mañana: Añatuya B vs. Quimilí (14.30) y Campo Gallo vs. Juríes (16).

Mañana 4º fecha circuito femenino en Loreto RC y 2º Encuentro infantil de Desarrollo en C. de Amigos.