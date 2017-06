Deportivo JORNADA SE ENFRENTAN HOY A UNIÓN Y LANÚS, RESPECTIVAMENTE, EN LA CONTINUIDAD DE LA FECHA

Newell’s y Estudiantes afrontan duelos decisivos

Además, jugarán hoy Rosario Central vs. Colón, Tigre vs. Vélez y Temperley vs. Talleres (C).

Por El Liberal

Fotos IMPORTANTE. Estudiantes tiene como principal meta clasificarse a la Libertadores y hoy visitará a Lanús en el Sur. 03/06/2017 - Newell’s Old Boys visitará hoy a Unión de Santa Fe y Estudiantes hará lo propio ante Lanús, con el objetivo de mantenerse en los puestos de clasificación a la próxima Libertadores y conservar la ilusión, aún latente desde lo matemático, de pelear por el campeonato. La continuidad de la vigesimo séptima fecha del torneo de Primera División presenta también el duelo que sostendrán en el estadio Gigante de Arroyito el local Rosario Central y Colón, ambos con aspiraciones de ingresar a los certamenes continentales de 2018. Además, Tigre recibirá a un Vélez que intenta alejarse definitivamente de los puestos de descenso en los Promedios, y Temperley, hundido en esa zona roja, intentará conseguir un poco de oxígeno como anfitrión de Talleres de Córdoba. Newell’s buscará dejar de lado los problemas económicos que obligaron al plantel a tomar la determinación de no entrenarse por falta de pagos, y centrar su atención en que puede quedar momentáneamente a dos puntos del líder, Boca, si vence hoy a las 19.30 a Unión en el estadio 15 de Abril, donde Fernando Espinoza será el árbitro de un partido que será televisado por la TV Pública. El conjunto rosarino, que viene de ganarle a Olimpo por 3-2, contaría con Sebastián Prediger por el suspendido Jacobo Mansilla y con el regreso de Nehuén Paz por Germán Voboril. A las 20, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de Canal 13, Estudiantes, a 6 puntos de Boca, se medirá frente a un Lanús que ganó sus últimos dos partidos. Rosario Central y Colón, por su parte, se medirán a las 17.15, con televisación de la TV Pública y arbitraje de Facundo Tello. Tigre recibirá a un Vélez que también necesita sumar puntos para su lucha por la permanencia, en un duelo que abrirá la jornada a las 14 por Canal 9. Además, a las 16.15, con la supervisión de Jorge Baliño y televisación de Canal 9, Temperley intentará como local ante Talleres obtener un triunfo.