El Shanghai Shenhua de Tévez, en caída libre

Fotos ACCIÓN. Tévez, protagonista con una fuerte acción.

03/06/2017 -

El delantero Carlos Tévez jugó los 90 minutos en la derrota sufrida ayer por el Shanghai Shenhua como visitante del Tianjin Leda por 2 a 1, en un cotejo por la undécima fecha de la Superliga China de fútbol.

El partido se jugó en el Tianjin Tuanbo Soccer de Tianjin y el Shanghai comenzó ganando con un gol del nigeriano Obafemi Martins a los 11 minutos, pero el también nigeriano Brown Ibeye le dió la victoria al Tianjin marcando a los 36 y 89.

El equipo de Tévez suma cinco fechas sin ganar, con dos empates y tres reveses, ubicándose undécimo con 12 unidades a 16 del puntero Guangzhou Evergrande, una muy mala campaña teniendo en cuenta que la idea de la dirigencia que era participar de la lucha por el título.

En el Shanghai jugó el colombiano Giovanni Moreno, ex Racing, y no así su compatriota Freddy Guarín, ex Boca Juniors.