El padre Ceschi visita Santiago para disertar sobre "La familia, un desafío permanente"

Fotos PRESENCIA. El padre Ceschi, junto a integrantes del Rotary Club Francisco de Aguirre, visitó EL LIBERAL.

03/06/2017 -

Invitado por el Rotary Club Francisco de Aguirre y La Rueda de la Amistad, el padre José Ceschi llegó a la provincia una vez más para brindar su mensaje esperanzador a las familias santiagueñas, a través de una charla abierta. Además ofrecerá diversas celebraciones religiosas en la Capital, y según su programa de actividades visitará a enfermos para bendecirlos.

Previo a sus actividades, que comenzarán hoy, en diálogo con EL LIBERAL, el sacerdote adelantó que en su disertación a la comunidad, que tendrá lugar el miércoles 7 en el Centro Cultural del Bicentenario, abordará "La familia, un desafío permanente".

"Vamos a celebrar misas, y el miércoles será un día dedicado para una charla y reflexión sobre la familia y sus desafíos permanentes. Siempre es un desafío la familia porque ya el hecho de inaugurar una familia a través del matrimonio exige fundamentalmente una apertura a la otra persona, a situaciones nuevas porque son dos personas que aprenden en el camino el arte de convivir y sus consecuencias. Por eso es tan importante apuntar al matrimonio en primer lugar. El matrimonio es verdaderamente lo céntrico y lo nuclear en la familia, porque a partir de allí, luego se puede dar el florecimiento a través de los hijos", reflexionó el sacerdote.

En este contexto indicó que "el diálogo es fundamental en el matrimonio; no solamente hablar y escuchar, sino que haya un puente afectivo de comunicación".

En su diálogo, el padre Ceschi también se refirió al desmembramiento familiar, una situación que se hace cada vez más visible en esta sociedad.

"El desmembramiento familiar tiene tal vez un porqué muy amplio. Es algo muy complejo. La misma sociedad tal vez esté llevando a esto. Casarse y separarse ya parece muy normal, pero se están olvidando los valores más básicos, porque el amor bien entendido es para toda la vida, no es un enamoramiento. Entonces, el desmembramiento se va dando por no haber entendido en el fondo lo que significa el compartir la vida de a dos. Y seguramente se habrá confundido también el enamoramiento con el amor", explicó el sacerdote.

Violencia familiar

El padre José Ceschi hizo un análisis de la realidad por la que hoy atraviesan miles de parejas, en las que se ha vuelto común la violencia, muchas veces, finalizada en casos de femicidios.

"No hay explicación. Realmente es una locura que tiene que ver con los afectos, con las decepciones, las drogas. Lamentablemente hoy la droga es algo terrible porque se está infiltrando en todos lados y lleva a esto. No existe una explicación, pero lo que se puede hacer es ver qué es lo que se puede ir cambiando. La locura no tiene explicación. Casos tan violentos pueden ser cometidos sólo por personas trastornadas, drogadas", sentenció José Ceschi.

Finalmente el sacerdote agradeció al Rotary Club Francisco de Aguirre y a la Rueda de la Amistad por hacer posible una nueva visita a la provincia, la cual se repite anualmente desde hace más de 30 años.