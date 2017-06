Se conocieron fotos de Freddie Mercury junto a Jim Hutton, su última pareja

03/06/2017 -

En 1983, Freddie Mercury (1946 - 1991) conoció al último gran amor de su vida, un peluquero y escritor irlandés llamado Jim Hutton, quien al principio lo rechazó y finalmente se terminó convirtiendo en la persona que lo acompañaría hasta el final de sus días. Sin embargo, recién en los últimos tiempos se conocieron imágenes inéditas del astro inglés y su gran amor, quienes según los dichos del propio Hutton coincidieron de casualidad en un bar londinense. "Él estaba vestido informalmente y, como yo, llevaba bigote. Era delgado y no el tipo de hombre que yo encontraba atractivo. ‘Te invito a tomar una copa’, me dijo y contesté: ‘No, gracias’. Después me preguntó qué estaba haciendo. ‘Fuera’, le dije. ‘Sería mejor que se lo preguntaras a mi novio’. Se dio cuenta de que no estaba teniendo éxito y se marchó, regresando con sus amigos del rincón", reveló Hutton en su diario íntimo.