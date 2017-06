Lanzoni prendió fuego en Instagram con sus fotos

03/06/2017 -

Si algo caracterizó siempre a Miriam Lanzoni, es que jamás tuvo pruritos respecto a la sexualidad, actitud que supo explotar en televisión para la ficción "Sin senos no hay paraíso", o en el teatro con los jugadísimos desnudos que hizo en "Climax". Miriam suele compartir imágenes súper jugadas en Instagram y escribir: "El erotismo y la sensualidad no tienen por qué asustar a nadie... Excepto a aquellos que viven presos de su propia moral". Además, confesó que está sola. "No estoy en pareja, pero sí disfruto mucho de mi soltería", destacó.