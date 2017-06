Graciela Alfano criticó a Pampita: "Me aburre, pero bueno, es modelo"

03/06/2017 -

Graciela Alfano formó parte del jurado del Bailando. En una entrevista con el ciclo "Corazones Ardientes", la actriz hizo un análisis de los actuales jurados de ShowMatch: "(Pampita) no me vuelve loca. Me encanta Moria (Casán) porque juega al juego que quiere. Me gustan los dos periodistas, Ángel (de Brito) y Marcelo (Polino)".

Luego, explicó los motivos por los que no le divierte el trabajo de la novia del tenista "Pico" Mónaco.

"La que cae un poco es Pampita, porque los otros tienen mucho protagonismo y mucho brillo. Tiene el discurso muy ensayado, dice: ‘Esto es lindo y esto es feo’. Ella es divina, pero a mí me aburre. Yo necesito un poco más de vértigo, como tienen los otros tres (jurados) que no sabés por dónde van a disparar. Ella no te sorprende, pero bueno es modelo, está bien", resaltó Graciela.