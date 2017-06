Claudia Villafañe: "No voy a demandar a Diego"

03/06/2017 -

"No voy a demandar a Diego, no voy a hacer lo que hizo él"; "Esto no va a terminar nunca"; "Me asusté con los audios de Rocío, pensé que iba a agarrar a las chicas"; "Taiana es mi novio", "Cristiana salió con Diego, con la cámara de televisión al lado, estando yo embarazada de Dalma. Así yo me entero de la existencia de Junior".

Así disparaba Claudia Villafañe sobre todos los temas que la relacionan con el mundo Maradona. Tranquila, fiel a su estilo, respondió a todas las preguntas, feliz luego de haber sido sobreseída por la Justicia en una de las causas que le inició su ex por "estafa procesal".

"Estoy contenta, no esperaba otra cosa que la verdad porque no había hecho nada como para que esto no saliera de esta manera, estaba súper tranquila. Pero con la firma de la jueza, mucho mejor", dijo en "Los Ángeles de la mañana".

Luego contó cómo se enteró de la noticia: "Estaba yendo en el auto, a una reunión de trabajo, a encontrarme con una novia, y me llamó Fernando Burlando y me dice ‘empezá a saltar’, y yo empecé a saltar en el asiento y a gritar, iba manejando. Después tuve que caminar y no podía expresar lo que me estaba pasando. Hasta que llegué al lugar y me encontré con la mamá de la novia, a la que quiero un montón. Le di un abrazo, imaginando que era mi mamá y me largué a llorar. Después me tranquilicé porque estaba trabajando y hablé con mis hijas para contarles, y con mi mamá para tranquilizarla".

Además dijo que quiere dejar atrás los juzgados y así finalizar la guerra con el padre de sus hijas.

"No voy a demandar a Diego, no voy a hacer lo mismo que hizo él. Yo al que quiero demandar es al doctor Morla. Pero mucho no quiero hablar porque no se lo comenté a Fer (Burlando). Pero creo que (de hacerlo) tendría que hacerle la causa a Diego, la verdad es que no quiero seguir con temas judiciales, quiero que esto termine y poder seguir teniendo la relación que tengo con Diego, que nos hablamos por teléfono. Ayer él me llamó a la hora y media para que ver si lo ayudaba con un número de teléfono que necesitaba, se lo pasé y me agradeció. Yo prefiero tener esa relación por mis hijas, por Benjamín, y poder hacer lo que hacíamos antes, salir a comer, venir acá y poder tomar mates, poder ir yo a Dubai como fui. Vernos tranquilos, sin discutir, ni pelear, como hacíamos antes".

Si bien no quiere juicios, espera que el abogado de su ex le pida perdón: "Que tenga la dignidad de pedir disculpas públicas por lo que dijeron y no tenían razón".