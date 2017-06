Se viralizó a través de las redes un nuevo audio hot del "Diez"

Fotos "Me siento angustiada, se filtraron cosas íntimas y personales", dijo Gisela.

"Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo como un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá". Estas frases podrían formar parte del guión de una película pornográfica, pero no, son de la autoría de Diego Maradona, que se las envió a través de mensajes de audio a Gisela Ramírez Méndez, una joven correntina de 27 años. Los mensajes fueron dados a conocer en diferentes programas de televisión y rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales y de los cientos de miles de grupos de Whatsapp. Pero cuando todos creían haber escuchado el material completo, ahora apareció un nuevo audio, del mismo tenor que los anteriores. "Hola mi amor, yo lo que quiero es verte en bo..., toca..., y que te to.... De esa manera yo te siento muy al lado mío, pelo con pelo. Pero quiero que te to... amor", susurra Maradona con voz melosa. En tanto, Gisela, en "Pamela a la tarde", primero, y luego en "Infama", explicó que esos audios se filtraron después de que le robaron su celular: "Me siento angustiada, se filtraron cosas íntimas y personales. Cosas mías de años, muy valiosas. Me siento mal. Creo que lo hicieron con intención".