-

La exesposa de Diego también habló de amenazas que recibieron Dalma y Giannina, de parte de Olvia. "Me asusté, cuando escuché los audios, por la manera, la voz que tenía Rocío. Parecía que las iba a venir a agarrar. Pero después en frío pensé que no iba a pasar nada. No esperaba que Maradona la denunciara".