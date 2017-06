03/06/2017 -

Su relción sentimental con Jorge Taiana (49) es conocida por todos, desde hace años.

Sin embargo Claudia siempre fue reticente a reconocerlo públicamente. Pero al hablar de él en la entrevista con Ángel de Brito (40), finalmente confesó el noviazgo.

"Es mi novio, y no tenemos por qué salir de la manito para que nos saquen una foto y mostrar que somos novios. Ya se hizo público, pero no por eso tengo que salir de mi cámara y tener todas las cámaras prendidas, porque eso ya les pasó a mis hijas con su papá, que una novia, que otra novia, me peleo, no hablo. Nosotros sabemos que estamos bien juntos", destacó Claudia.