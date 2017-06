Fotos Miles de turistas ya disfrutan de la temporada de Las Termas.

03/06/2017 -

En el marco del lanzamiento oficial de una nueva temporada turística en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, miles de turistas de todo el país se acercaron a disfrutar de la ciudad, como así también para observar la presentación de autos antiguos que se está llevando a cabo en la plaza y participar posteriormente de la ceremonia, de los fuegos artificiales y del desfile que se realizará frente al Casino.

El lugar fue copado por gente proveniente de distintas provincias de la Argentina, principalmente del norte y sur, quienes quisieron ser partícipes de la inauguración oficial de la Temporada 2017 que tanta expectativa generó en la ciudad termal, elegida como destino favorito de las temporadas invernales.

Te recomendamos: Llegaron los primeros turistas y fueron agasajados por el intendente

Isabel Bustos, de Cosquín de la provincia de Córdoba, manifestó: "Vine a visitar a visitar, la ciudad de Termas de Río Hondo, la verdad me parece muy hermoso, me parece muy bueno todo, la atención, por todos los lugares que hemos andado. Hemos visitado el dique, el Aeropuerto Internacional de Termas, también hemos dado por el trencito recorriendo otros lugares. Estos autos antiguos que estamos viendo, me parece maravilloso, muy agradecida por la atención de los Santiagueños, estoy encantada".

Héctor Jaime, otro turista de la provincia de Córdoba, expresó: “Estamos pasando unos días aquí en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, la verdad que estamos muy sorprendidos, por todo lo que estamos viviendo, yo le diría a la gente que venga a conocer, porque es algo, como volver a vivir. He visitado el dique, el museo, el autódromo, distintos lugares, porque tiene varias cosas para ver, para nosotros los argentinos, es algo sorprendente lo que estamos viendo. La presentación de los autos antiguos, me parece re bien, nos ha sorprendido, era una de las cosas que habíamos visto, en el museo del autódromo y hoy al verlo desarrollar aquí en la plaza, la verdad nos sorprende, porque vemos vehículos que están en muy buena forma después de tantos años. Muy lindo, la ciudad de Las Termas de Rio Hondo, los invito a todos que quieran venir, que no se van arrepentir".

Eva Delia Santa, de la provincia de Buenos Aires, esbozó: "Estamos encantados de estar en Las Termas, porque la verdad que nos encontramos con un montón de novedades, no sabíamos que era la inauguración de la temporada, la verdad precioso todo, nos da mucha felicidad".

Norma Badarioti, de la provincia de Córdoba, dijo: “Hemos venido varias veces la ciudad de Las Termas de Río Hondo, la verdad que hermoso, hoy nos encontramos con esta sorpresa, que la organización es muy buena para lograr todo esto, la presentación de los autos antiguos, me ha parecido muy buena, sorprendente. Visitamos el centro, la feria, la verdad que nos ha gustado, todo muy lindo", concluyó.