CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Junio 2017

A LAS 13.45 FÚTBOL AFA. SAN LORENZO - RIVER PLATE

Hoy 20:18 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

13.45 FÚTBOL AFA. SAN LORENZO - RIVER PLATE

16.00 CINE. CORAZÓN DE LEÓN

17.45 CINE. UN PAPÁ GENIAL

19.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN (CONTINUACIÓN)

21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 DUEÑOS DE LA COCINA

01.00 CHICAS DE VIAJE

02.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 ALERTA COBRA

13.45 HOY GANÁS VOS

15.45 GIMNASIA L.P. VS. BANDFIELD

18.00 IMPLACABLES

20.10 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.15 LOCOS POR EL CAMPO

16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

EL TRECE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

18.45 BOCA VS. INDEPENDIENTE

21.00 PASAPALABRA

22.30 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ

CANAL14

11.30 SANTIAGO GOLF TOUR

12.00 TELÓN ABIERTO (R)

12.30 JUAN Y YASTAY

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 COPA LATINOAMERICANA BMX - VIVO

16.00 EL CLÁSICO: INDEPENDIENTE VS. CENTRAL ARGENTINO - VIVO

18.00 RECORDANDO

19.30 ARABESC

20.00 MÚSICA INTERIOR

21.00 PARA TODA MUJER

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA

CANAL 4

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

PELÍCULAS

CINEMAX

07.19 JUEGO DE GEMELAS

09.55 NO ME QUITES A MI NOVIO

12.15 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

14.54 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

17.15 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

20.05 TAMMY

22.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN


TCM

08.00 LA LAGUNA AZUL

10.00 CASADOS CON HIJOS

10.26 LA NIÑERA

10.52 ALF (TEMPORADA 2)

11.18 ALF (TEMPORADA 2)

11.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.34 CASADOS CON HIJOS

13.00 LA PEQUEÑA PÍCARA

14.57 JUMANJI

16.51 RETO AL DESTINO

19.02 LOS CAZAFANTASMAS

21.00 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR


TNT

08.33 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

11.19 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

14.07 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

17.03 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

22.00 GRAVEDAD

23.47 DJANGO SIN CADENAS

SPACE

08.35 TARZÁN

10.24 INCORREGIBLES

12.01 CONDENA BRUTAL

14.06 COBRA

15.47 EL IMPLACABLE

17.43 EL EJECUTOR

19.28 IRON MAN 3

22.00 BIENVENIDOS AL FIN DEL MUNDO


CINECANAL

09.00 SCRUFF EN SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

10.20 EL HOMBRE CON UN ZAPATO ROJO

11.55 NAVIDAD CON LOS COOPER

13.55 MONSTRUOS VS. ALIENS

15.45 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS

18.20 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER

20.00 CORRER O MORIR

22.00 EL CLAN

23.55 EL NIÑO 44


SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 THE REAL O’NEALS

11.30 WTA INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

13.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

18.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

22.00 THE CATCH

23.00 BEYOND THE TANK

A DÓNDE IR

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(LOS ROMANOS)

+HOY, LOS NÚÑEZ, SANTIAGUEÑOS (CON UN HOMENAJE A LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS), KALAMA, Y LOS CANTORES.


CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HASTA EL 8 DE JUNIO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ MOANA.

+HASTA EL 7 DE JUNIO, A LAS 22.30, SE PODRÁ VER LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.


COMPLEJO KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+VIERNES 30 DE JUNIO, LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO, CON LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS, FLORENCIA PAZ, CARAFEA, ANDREA BUSTAMANTE Y TERO PONSE.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

HOY 15:30 (Cast) 18:30 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

HOY AL 07/05-21:30 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)

HOY 15:00 (Cast)18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 07/06 19:15 (Cast) 22:00

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D): ACCIÓN (+13 años)

HOY 14:15 (Cast) 17:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HASTA AL 07/06 -19:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 07/06 22:00 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 07/06 - 17:30 (Cast)

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+ 6 años)

HASTA EL 06/06-19:30 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

HOY AL 07/06 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)

18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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