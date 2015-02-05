CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Junio 2017
A LAS 13.45 FÚTBOL AFA. SAN LORENZO - RIVER PLATE
Por El Liberal
Hoy 20:18 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
13.45 FÚTBOL AFA. SAN LORENZO - RIVER PLATE
16.00 CINE. CORAZÓN DE LEÓN
17.45 CINE. UN PAPÁ GENIAL
19.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN (CONTINUACIÓN)
21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 DUEÑOS DE LA COCINA
01.00 CHICAS DE VIAJE
02.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 ALERTA COBRA
13.45 HOY GANÁS VOS
15.45 GIMNASIA L.P. VS. BANDFIELD
18.00 IMPLACABLES
20.10 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.15 LOCOS POR EL CAMPO
16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
EL TRECE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
18.45 BOCA VS. INDEPENDIENTE
21.00 PASAPALABRA
22.30 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ
CANAL14
11.30 SANTIAGO GOLF TOUR
12.00 TELÓN ABIERTO (R)
12.30 JUAN Y YASTAY
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 COPA LATINOAMERICANA BMX - VIVO
16.00 EL CLÁSICO: INDEPENDIENTE VS. CENTRAL ARGENTINO - VIVO
18.00 RECORDANDO
19.30 ARABESC
20.00 MÚSICA INTERIOR
21.00 PARA TODA MUJER
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
07.19 JUEGO DE GEMELAS
09.55 NO ME QUITES A MI NOVIO
12.15 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
14.54 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
17.15 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
20.05 TAMMY
22.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
TCM
08.00 LA LAGUNA AZUL
10.00 CASADOS CON HIJOS
10.26 LA NIÑERA
10.52 ALF (TEMPORADA 2)
11.18 ALF (TEMPORADA 2)
11.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.34 CASADOS CON HIJOS
13.00 LA PEQUEÑA PÍCARA
14.57 JUMANJI
16.51 RETO AL DESTINO
19.02 LOS CAZAFANTASMAS
21.00 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
TNT
08.33 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
11.19 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
14.07 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
17.03 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
22.00 GRAVEDAD
23.47 DJANGO SIN CADENAS
SPACE
08.35 TARZÁN
10.24 INCORREGIBLES
12.01 CONDENA BRUTAL
14.06 COBRA
15.47 EL IMPLACABLE
17.43 EL EJECUTOR
19.28 IRON MAN 3
22.00 BIENVENIDOS AL FIN DEL MUNDO
CINECANAL
09.00 SCRUFF EN SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
10.20 EL HOMBRE CON UN ZAPATO ROJO
11.55 NAVIDAD CON LOS COOPER
13.55 MONSTRUOS VS. ALIENS
15.45 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS
18.20 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER
20.00 CORRER O MORIR
22.00 EL CLAN
23.55 EL NIÑO 44
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 THE REAL O’NEALS
11.30 WTA INTERNATIONAUX DE STRASBOURG
13.30 BLACK-ISH
15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
18.00 ÉRASE UNA VEZ
20.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
22.00 THE CATCH
23.00 BEYOND THE TANK
A DÓNDE IR
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(LOS ROMANOS)
+HOY, LOS NÚÑEZ, SANTIAGUEÑOS (CON UN HOMENAJE A LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS), KALAMA, Y LOS CANTORES.
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HASTA EL 8 DE JUNIO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ MOANA.
+HASTA EL 7 DE JUNIO, A LAS 22.30, SE PODRÁ VER LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.
COMPLEJO KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+VIERNES 30 DE JUNIO, LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO, CON LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS, FLORENCIA PAZ, CARAFEA, ANDREA BUSTAMANTE Y TERO PONSE.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
HOY 15:30 (Cast) 18:30 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
HOY AL 07/05-21:30 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)
HOY 15:00 (Cast)18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 07/06 19:15 (Cast) 22:00
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D): ACCIÓN (+13 años)
HOY 14:15 (Cast) 17:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HASTA AL 07/06 -19:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 07/06 22:00 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 07/06 - 17:30 (Cast)
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+ 6 años)
HASTA EL 06/06-19:30 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
HOY AL 07/06 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)
18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)