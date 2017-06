Bio: Carlos Artayer

Hoy 20:43 - CARLOS ARTAYER, nació en La Banda (Santiago del Estero) en 1940. Profesor de Castellano, Literatura y Latín, también es Licenciado en Letras. Su profusa labor poética (editada parcialmente) incluye En cuatro palabras (1981) Luz Fabulada, que incluye Erosonetos, Los ojos recién llegados y Alguien y su muchedumbre (2002), Tierra Macha (2009) y Travesía de la palabra (2011). También, pr e s ent ó c on e l mús i c o Dady López el espectáculo poético-musical “Latidos de Pachamama” (Un canto en cuatro estaciones), próximo a editarse en CD. Artayer fue distinguido con el Premio “Dr. Orestes Di Lullo”, por su relevante aporte a la cultura santiagueña, otorgado por el Colegio de Médicos; Premio “Ricardo Rojas” como personalidad destacada en el rubro Letras, otorgado por la Municipalidad de la Capital; Premio al “Mérito Literario”, reconocimiento del Senado de la Nación; “Faja de Honor Provincial” de la Sade, por su obra “Travesía de la palabra”, entre otras distinciones.