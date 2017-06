Seis de cada 10 jóvenes creen que su edad es una limitante para insertarse en el mercado laboral

Hoy 21:06 - Uno de los datos más relevantes que arrojó la encuesta realizada por Adecco es que la experiencia laboral es el principal factor (89%) tenido en cuenta por los empleadores en las búsquedas para perfiles jóvenes. En la Argentina hay más de 1 millón de jóvenes dentro del grupo “ni-ni” (ni estudian ni trabajan). La empresa Adecco especializada en consultoría integral de Recursos Humanos, realizó un estudio sobre la situación actual y perspectivas laborales de los jóvenes argentinos de 18 a 24 años. El mismo reveló que 6 de cada 10 jóvenes argentinos creen que su edad es un limitante para insertarse en el mercado laboral formal. De acuerdo a datos del 2016, “en la Argentina la población más vulnerable con respecto al desempleo son los jóvenes, donde el mismo llega al 24,6%. Aquellos más perjudicados son los que no terminaron la escuela secundaria y, en particular, las mujeres (30,33% de las mujeres jóvenes se encuentran desocupadas). Asimismo, la población menor a los 24 años es la que se encuentra más afectada por la problemática del trabajo informal”, indicó la encuesta. Desde la consultora, indicaron que “en la Argentina hay más de 1 millón de jóvenes dentro del grupo “ni-ni”. De ellos, más de 700 mil ni siquiera están buscando insertarse en el mercado laboral. Para tomar un paralelismo, en América Latina hay 30 millones dentro del grupo “ni-ni”. En tanto, el sondeo también indagó sobre los jóvenes que están trabajando y en este sentido, concluyó que “del grupo de jóvenes encuestados que está trabajando, sólo el 31% afirmó estar trabajando de aquello que quiere, mientras que el 54% no ha encontrado trabajo de lo que buscaba”. Sobre cuál es el destino que le dan a su salario, “el 47% paga sus propios gastos, el 21% ayuda a su familia, el 12% elige ahorrar, el 8% lo invierte en capacitación y el 12% restante le da distintos usos (pago de créditos, alquiler, etc.)”. En relación a cuáles son las expectativas laborales de los consultados, reveló que “una gran cantidad (38%) prioriza trabajar de lo que le gusta, otro 36% prefiere una estabilidad económica, el 8% trabajar en una empresa mundialmente reconocida, el 7% conseguir un salario muy alto, el 6% aspira a conseguir un puesto jerárquico y otro 5% trabajar en una empresa que sea responsable con la sociedad”. Al mismo tiempo, al consultarles cuál sería el motivo por el que dejarían su trabajo actual para trabajar en otro lugar, “el 47% lo haría por una mejor oferta salarial, mientras que el 22% se iría por el trabajo de sus sueños, el 17% por trabajar en lo que se especializó, y un 14% lo haría por un desafío mayor, es decir, por mayores responsabilidades”. El sondeo afirmó que “la gran mayoría de los jóvenes (95%) cree que es posible trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero muchos (58%) sostienen que su edad es un factor que acota las posibilidades laborales”. Inserción laboral: ¿Una dificultad para los jóvenes? La encuesta, también preguntó sobre cuáles eran, según su percepción, los factores que consideraban que tiene en cuenta el empleador al buscar perfiles jóvenes: “solicitan experiencia laboral (89%), nivel de estudios alcanzado (76%). Otros dicen que los reclutadores priorizan que el candidato sepa idiomas (32%), la edad (27%), tener un CV bien armado (21%), el lugar de residencia y la cercanía con la compañía (16%), si tiene hijos (15%) y el género (12%)”. Por otra parte, “el 22% cree que el período de búsqueda laboral les tomará de 2 a 4 meses, mientras el 20% más de 6 meses, el 19% de 4 a 6 meses, el 13% hasta 2 meses, y el 12% más de un año. Y, casi todos los jóvenes (85%), creen que es más fácil conseguir trabajo teniendo un título, ya sea técnico, terciario o universitario”. Efectivamente, según el estudio realizado para Adecco a fines del año pasado, “la probabilidad de inserción laboral en un empleo formal aumenta entre 20% (mujeres) y 30% (varones) cuando: finalizan los estudios formales, acceden a una experiencia formal y participan en un curso de formación profesional”. Puntualizaron que “frente a esta situación, la campaña #TalentoSinEtiquetas busca poner en valor el talento de diferentes grupos vulnerados por el mercado laboral, entre ellos los jóvenes de 18 a 24 años, destacando las capacidades y talentos que los hacen igualmente aptos para trabajar”.