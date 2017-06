Piden acelerar reforma tributaria y medidas para alentar el consumo

Hoy 21:09 - El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, reclamó una reforma tributaria “antes de fin de año” al advertir que “no podemos tener la presión impositiva que tenemos” y se expresó a favor de avanzar en un gran acuerdo político, económico y sindical al igual que el “Pacto de la Moncloa” para sacar al país adelante. Acevedo insistió en la necesidad de que se adopten medidas eficaces contra la suba del costo de vida: “Se tiene que demostrar que la tendencia de la inflación es a la baja. A mí me gustaría que ya fuese 17% o menos todavía; no es que estoy pensando en eso, pero sí que la tendencia sea a la baja y llegar a una cifra por debajo de los dos dígitos”, demandó. Al pedir señales oficiales más contundentes a favor de la actividad económica, subrayó que “no estamos diciendo subsidios al mercado interno, pero sí medidas que reactiven el mercado” porque “si no tenemos más consumo, tampoco vamos a tener más producción”. “Hay muchísimas cosas que se pueden ir haciendo puntualmente para reactivar el mercado interno”, destacó. Acevedo aseguró que “sería muy bueno” que la reforma impositiva que “se empezó a trabajar en Diputados, Senadores y también en el Ejecutivo” saliera “antes de fin de año”. “No podemos tener la presión impositiva que tenemos ahora y una ley de Coparticipación que todavía no está en firme o las provincias no están de acuerdo, que hace que todavía tengamos los impuestos recontra recesivos como es el impuesto al cheque o los impuestos internos”, advirtió. El industrial alertó que “esos impuestos dejan a las empresas totalmente fuera de competencia”. Para Acevedo, el Gobierno tendría que decidir una baja de impuestos o al menos, dijo, “que se puedan compensar con el impuesto a las Ganancias”. “Se pueden hacer muchas cosas, también trabajar sobre los aumentos de producción; que el impuesto sea menor o que se consigan rebajas de costo salarial. No estoy hablando del sueldo sino de los impuestos sobre los salarios sobre el mayor plantel que se vaya tomando, por ejemplo”, deslizó. Las afirmaciones de Acevedo fueron formuladas un día después de que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, reconociera que las inversiones no llegan a la Argentina “porque la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo”, por lo que trascendió que la Casa Rosada está avanzando en medida para mejorar los costos energéticos y logísticos y para bajar justamente la presión tributaria