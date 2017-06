Cuáles son las 10 motos más vendidas en lo que va del año en Santiago y cuánto cuestan

Hoy 21:13 - La cantidad de motocicletas patentadas en Santiago durante los primeros 5 meses del año tuvo un incremento del 23% con respecto de igual período del año pasado, lo que implicó un crecimiento en ventas de más de 1.600 unidades este año. El número de patentamientos en mayo cerró en 1.740 unidades, con un incremento intermensual de un 3,6%. Por su parte, en el acumulado que va de enero a mayo, la cantidad de unidades patentadas en esta provincia, alcanzaron un total de 8.587 unidades. Durante todo el año pasado, la cantidad de motocicletas patentadas en Santiago alcanzaron las 16.417 unidades, de manera tal que en los primeros cinco meses de este año, ya se alcanzó prácticamente la mitad de los patentamientos de todo el año pasado. Durante el 2016, en los primeros 5 meses del año la cantidad de unidades patentadas fue de 6.950. De esta forma, en estos primeros 5 meses fueron 1.637 motos más las patentadas. Esta variación equivale a un incremento de 23%. No obstante, un dato que no había sido revelado hasta ahora son los 10 modelos más vendidos en Santiago. En una entrevista con el MIX ECONOMICO, Lino Stefanuto, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motocicletas (Cafam) sostuvo que este año, se esperaba incrementar en un 20% más que el año pasado las ventas. Entre los modelos de motocicletas más vendidas, prácticamente la mitad de ellas tienen un valor que se ubica entre los $19 mil y $20 mil, sin tener en cuenta los gastos de aprestamiento, de flete y patentamiento que se añaden a cada venta. Asimismo, ninguno de los 10 modelos más vendidos tiene un valor superior a los $60 mil de lista, según surge de los datos estadísticos de Cafam. Entre los factores que inciden este año está el hecho que “por el efecto post devaluación, las tasas de interés eran muy altas y el volumen de motos que más se vende es el que se compra a crédito que es la más económica”. En tanto, “cuando las tasas estaban tan altas como las del año pasado, las cuotas se disparaban a un valor más alto que el costo de andar en un medio público, pero cuando las tasas bajaron y ahora salió el Ahora 12, 18 y 50, el monto de la cuota de una moto de 11 cm3 pasa a ser inferior que el pasaje en colectivo y transporte urbano”. Otro factor señaló que “el precio que han subido muy poco porque incluso han bajado en dólares porque no se ha trasladado toda la devaluación de 9 a 16 del año pasado, porque es un mercado muy competitivo: Hay más de 20 jugadores que ofrecen productos en la misma franja y todo el mundo ha bajado la incidencia de la devaluación lo máximo posible para mantener volumen de facturación y hoy se hacen los cálculo con un dólar de $13 no de $16”. Destacó que “el mercado del norte está haciendo muy buen patentamiento, están muy bien posicionadas y sacando Buenos Aires y Santa Fe son las que más pesan en el patentamiento a nivel país, en especial en el mercado de motos económicas, que más participación tiene hasta 125 cm3 que representa un 50%”.