El dólar comenzó junio en $16,30, $0,10 menos que el cierre de mayo

Hoy 21:15 - El dólar minorista terminó la semana con una cotización de $ 15,87 para la compra y $ 16,30 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades que releva a diario el Banco Central de la República Argentina. Por su parte, en el Banco Nación la divisa recortó 5 centavos y cerró a $ 15,80 y $ 16,20 en las puntas compradora y vendedora, respectivamente. En tanto, en el segmento mayorista el tipo de cambio cayó 4 centavos respecto del jueves y concluyó la semana a $ 15,90 para la compra y $ 16 para la venta. En relación con el cierre del viernes pasado, la divisa a nivel mayorista retrocedió un centavo. La rueda exhibió un bajo volumen de negocios, que fue 28% menor al de ayer. En el segmento de contado se concretaron negocios por US $ 304,6 millones mientras que en el de futuros del MAE se realizaron US $ 27 millones. En el mercado de futuros del Rofex se operaron US $ 285 millones de los cuales el 28% fue en “roll-over” de junio a $ 16,24; a julio a $ 16,52. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 17,72. “El dólar mayorista hizo equilibrio al final del mercado de cambios y se mantuvo en la figura de $ 16.00, con la aparición al final de la jornada de dos órdenes de compra en las pantallas por US $ 30 millones, que no se llegaron a ejecutar porque no había más tiempo para operar en el precio más bajo del día”, indicó Fernando Izzo, de AB C Mercado de Cambio. l