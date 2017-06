De filmar su propia serie y transmitirla por YouTube a crear una empresa de U$S 1 millón

Hoy 21:25 - Eric había conocido a Agustina Jait y Santiago Figueroa en las filmaciones de Paredones, una serie inspirada en el muro que divide al barrio de La Horqueta de la villa La Cava que los dos productores idearon para YouTube y terminó siendo transmitida por América TV. El vecino del barrio San Jorge, un asentamiento de Zona Norte, les había contado a los jóvenes emprendedores que había empezado a estudiar para recibirse de contador público y quería dejar de revolver la basura para insertarse en el mundo laboral. “Le dijimos que le podíamos hacer un video currículum y moverlo por las redes sociales de la serie, y eso hicimos”, cuenta Figueroa. “En menos de 5 días, Eric recibió 7 propuestas de entrevistas”, recuerda el emprendedor, quien junto a su socia considera a ese evento como el puntapié inicial de lo que fue el camino a Tu VideoCV, una aplicación para que aspirantes a conseguir su primer empleo y grandes empresas compartan sus curriculums o propuestas laborales en video y en pocos pasos. Después del caso de Eric, a principios de 2014, Jait y Figueroa sedujeron a compañías de la talla de Mc- Donalds, Farmacity y Supermercados Día, entre otras, y hasta ofrecieron comprarles el 51 por ciento de su empresa por U$S 1 millón. Jait y Figueroa se conocieron hace más de 10 años, cuando empezaron a trabajar en la productora audiovisual Mandarina para poner en marcha “Argentinos por su nombre”, un programa sobre las características comunes de los argentinos que luego emitiría Canal 13 y sería conducido con Andy Kusnetzoff. Pero fue recién en 2008, cuando el reality llegó a su fin, que los jóvenes de menos de 30 pensaron en emprender en lo suyo desde un costado todavía más social. Así nació Paredones, una serie de episodios- web realizados entre 2008 y 2013 que América TV adquirió para emitir como una ficción más de su grilla. “Eric era una de las personas que actuó para la serie, un chico que no era un actor, pero que vivía esa realidad de que poner su dirección en un CV era sinónimo de construir un paredón”, resalta Figueroa, que agrega que “cuando su historia de éxito se hizo conocida, la cosa explotó: todos los chicos de su barrio y otros querían su video CV”. Tu VideoCV es incubado por el programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires IncubaSocial –sus oficinas funcionan en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) –, obtuvo una mención especial de Naves, del IAE, y hoy es mentoreado por Google. Luego de dos años de trabajo, en 2016 logró desarrollar su producto mínimo viable y comenzar a funcionar. “La plataforma ayuda a quienes no tienen conocimiento sobre cómo armar un CV o un video, arme el propio en 4 pasos y ponerlo a disposición de las empresas o compartirlo en sus redes; también soluciona problemas de recluting masivo en las grandes compañías, donde la contratación se atrasa mucho cuando llega la etapa de las entrevistas presenciales”, explica Figueroa. Mientras para los que buscan empleo tanto la app como sus servicios son gratuitos, las empresas deben pagar un fee mensual para tener acceso a todos los candidatos que usan la plataforma y obtienen a cambio la posibilidad de realizar ofertas laborales en video en menos de un minuto. Como cargo extra, contactar a un perfil en particular –es decir, obtener sus datos personales– les cuesta $ 160. A su vez, Tu VideoCV también ofrece a sus clientes, por un fee anual, proveer su tecnología bajo una marca blanca. El emprendimiento ya está presente en Uruguay y busca una ronda seed de U$S 200 mil para mejorar el servicio y desembarcar en México, desde donde ya recibieron muestras de interés. Con una facturación de U$S 10 mil al mes, Tu VideoCV acumula hoy unos 3 mil usuarios que pretende multiplicar hasta alcanzar los 70 mil en 2020.