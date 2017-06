“Locos de amor, odio y fracaso”, una inquietante novela política que se mete en la entraña del país

Hoy 22:34 - “Locos de amor, odio y fracaso” es el nuevo libro del periodista Edi Zunino. Es su primera novela política después de sus exitosos trabajos “Cerrar la grieta: Ideas urgentes para el reencuentro de los argentinos”, “Periodistas en el barro: Peleas, aprietes, traiciones y negocios”, “Patria o medios: La loca guerra de los Kirchner por el control de la realidad” y “Periodistas en el barro: peleas, aprietes, traiciones y negocios: miserias y razones de la guerra mediática en la Argentina reciente”. “Locos de amor, odio y fracaso” es una ficción documentada de un país que parece elegir como destino su persistente capacidad de autodestrucción. Su autor, quien es jefe de Redacción de la revista Noticias, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL para hablar de esta pieza literaria cuya narración sigue la historia de Mito Valdivia, un periodista de quien dice: “No soy yo pero sí, pero también es otros tantos conocidos. Valdivia es un tipo jodido, embrollado, con tres obsesiones: el fracaso nacional, la extraña muerte de El Procurador y su propia angustia”. ¿Cuánto tiene del propio Edi Zunino y cuánto de inspiración de la obra de Roberto Arlt tu libro “Locos de amor, odio y fracaso”? Hay un homenaje, una evocación permanente de Roberto Arlt. Es una evocación interesada. Primero, porque para mí es el más grande escritor de batalla de la Argentina, el que por prepotencia de trabajo se ocupó de narrar cosas de la realidad como periodista y de no apartarse de la realidad en sus ficciones tratando de entender, metafórica, filosófica, ideológica y psicológicamente que era lo que se estaba amasando en aquella Argentina de la década infame de los años 30. Mito Valdivia, que es el protagonista y periodista de “Locos de amor, odio y fracaso”, dice, y vaya uno a saber si tiene razón, que Roberto Arlt es el verdadero inventor del peronismo, mejor dicho que el peronismo es un plagio de Roberto Arlt, porque “En los siete locos”, en muchas evocaciones del astrólogo, aquel jefe de una logia secreta que quería hacer una revolución extraña financiada con los dineros de prostíbulos y lo que lograra la gente que fuera a buscar oro y muchas locuras producto de la mishiadura de los años 30, y también en algunas alocuciones de El Mayor, que es otra de las figuras de “Los siete locos”, esbozan de alguna manera lo que sería el peronismo años después. Si en “Los siete locos” hay comparaciones entre esas alocuciones de El Astrólogo y de El Mayor, con dichos del propio Perón años después, y nos vamos a sorprender, y nos moriremos de risa o de espanto cuando se las lea en el libro que está ahora saliendo. Ahora, cuanto tiene un personaje o un libro de uno, y yo creo que lo honesto es decir que si un libro es de uno está uno ahí adentro. Mito Valdivia, su periodista de “Locos de amor, odio y fracaso”, como los personajes de Roberto Arlt, ¿se mete con esta realidad del peronismo actual? Sí. La novela está situada de tres años y pico a esta parte, al día de hoy te diría. Es de crudísima actualidad, una actualidad deformada, soñada, embriagada, modificada, pero que en el fondo es una novela anclada absolutamente en esta realidad. Yo soy un periodista. Una compañera de trabajo, la jefa de Cultura de la Revista Noticias, me decía: “Bueno, ahora que vos incursionas en la Literatura…”, yo le dije que Literatura me queda grande. Yo soy un periodista, sé escribir. Ahora, en esa materia, hablarán otros. Insisto, yo soy un periodista al que le apasiona escribir. Me apasiona redondear cada clima, cada frase, cada personaje, cada situación, ser preciso, ser leal con el lector desde el punto de vista periodístico en cuanto a lo que me consta que sé. En cuanto ahora, que incursiono en la ficción, ser leal con el lector en cuanto a lo que creo que me consta, creo que pienso, creo que sé, incluso creo que me parece o creo que dudo porque uno es todas esas cosas. Vivimos en una época tan contradictoria porque estamos tan necesitados de certezas absolutas que no creemos en nada. Entonces, esa es la contradicción también por donde va este libro; o sea, la falta de verdades pero la exigencia de verdades absolutas, pero la duda permanente, pero la acusación permanente, pero la desconfianza permanente, pero la verdad es esta y yo creo que ahí está, que no es una contradicción entre un polo y el otro, es un mar de contradicciones que nos involucra en el día a día a todos. ¿ Cuántas verdades logra revelar Mito Valdivia en este mundo tan contradictorio y particular que es la Argentina? ¿Sabes lo que pasa? Mito Valdivia es tan creíble como cualquiera de nosotros porque él descubre las grandes cosas, las revela, las comprueba, las confirma. “Locos…” es una confesión de Mito Valdivia. Es la pasada en limpio de las confesiones de Mito Valdivia en un rapto de verborragia larguísimo de cuatro días y cuatro noches casi sin dormir. Mito Valdivia dice que él confirma sus grandes primicias soñando. De los pocos que saben ese mecanismo, ese protocolo que él tiene para confirmar primicias nadie les cree y todos creen lo que él está ocultado fuentes verdades a las que, por deformación o pasión profesional, no quiere revelar, se resiste a revelar porque le debe el valor principal de su credibilidad que es la información, la buena información, pero en el relato de “Locos…” Mito Valdivia confirma sus cosas soñando. Así que, tampoco es perfecto. l