¿Cuál es la primicia que Mito Valdivia le dará hoy a Mirtha Legrand?

Hoy 22:39 - En su página de Facebook, usted adelantó que este domingo (por hoy), cuando almuerce con Mirtha Legrand, Mito Valdivia le llevará una primicia, y agrega que el personaje de su novela “sabe cómo murió El Procurador. ¿Lo asesinaron? ¿Se suicidó por propia voluntad o inducido, es decir, apretado? Ojalá la ficción colabore con la Justicia”, ¿El Procurador, uno de los personajes de “Locos…”, es Alberto Nisman? No, el procurador es Adalberto Gómez Pardo. Él estaba a punto de concretar una denuncia muy fuerte contra una ex mandataria que se llama Catalina Ortigoza, tal vez porque fuera muy Ortigoza. Estaba por denunciarla por un tráfico de armas. En el medio de esas circunstancias y pocas horas antes de formalizar esa acusación, el hombre muere en una mansión del barrio Chico y no en un departamento de Puerto Madero. Esto es ficción y si alguien quiere encontrar alguna conexión con la realidad corre por su cuenta. Seguramente, paralelismos le van a encontrar. Yo, contra la suspicacia de los lectores no puedo hacer nada, sólo llevarles las conclusiones a las que, en mis propias ensoñaciones, Mito Valdivia me llevó porque, de alguna manera, él me llevó a mí. Hubo un momento en que no pude controlarlo. ¿Cuántas verdades y certezas tiene, en ésta su primera novela, sobre la realidad argentina en su totalidad? Yo no sé, no hice la cuenta. Hay casos, con la misma lógica que vos decías recién, bastante análogos a otros. Hay un funcionario muy joven, gran promesa del gobierno anterior, en los tiempos de la novela, que muere misteriosamente autoasfixiado en un hotel de Chile. Ahí hay drogas, estimulaciones extrañas, hay una manera de vivir la vida, el poder, la cotidianeidad de quienes toman las decisiones en su aislamiento y en su ensimismamiento con la realidad concreta que podría ser especulada como un caso que tiene algún punto de contacto con alguno que sucedió en Uruguay y que se cerró rápidamente y que nadie terminó sabiendo nada y que se habló de un suicidio autoimpuesto. Eses es un caso. Hay otros casos. Hay reuniones secretas entre Catalina Ortigoza, a quien le dicen La Jefa, y Patricio Month, month como mes en inglés. El que quiera encontrarle una analogía entre la importancia que le hemos dado a los meses y semestres en este tiempo, que lo haga. A Patricio Month, que es el actual presidente en los tiempos de la novela obviamente, le dicen El Ingeniero. Ellos se encuentran en secreto, en distintos ámbitos narrados muy puntillosamente por Valdivia que dice que confirmó sus encuentros soñando. En esos encuentros, desopilantes, calientes, tensos y en algún momento rozando lo procaz, estos dos personajes deciden, de algún modo la vida, la suerte, el futuro y la actualidad de los habitantes del País, porque en el libro nunca se habla de la Argentina, se habla del País. Hay una idea que circula todo el libro, que lo surca desde el principio hasta el final, que es otra de las grandes obsesiones de Mito Valdivia, quien está por publicar un libro que se llama Primera enciclopedia del fracaso nacional donde él, en 3612 páginas y cinco tomos, antes de la Conquista, analiza histórica, antropológica, filosófica y psicológicamente las razones del fracaso nacional de ese país eventual. Bueno, es ficción, ¿viste?l