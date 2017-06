Hoy 22:41 - ¿Qué le permitió contar o decir entre líneas, en su nuevo libro, al utilizar como recurso la estructura narrativa de la novela? Mi país, este país donde vuelan bolsos llenos de guita por arriba de las tapias de los conventos; este país donde, aparte de volar esas bolsas llenas de guita, se utilizan móviles con una Virgen que sube y baja por arriba de una combi y debajo de la Virgen se guarda plata; este país donde alguien muere y en vez de importarnos por qué murió nos importa más a quien beneficia o perjudica más esa muerte; este país de relatos; este país donde todos nuestros grandes prohombres, por lo menos desde la generación del 80 para acá, han tenido manosantas, brujos, chamanes, astrólogos, asistentes espirituales, tarotistas, espiritistas aconsejándolos. Yo creo que los líderes no son muy distintos de aquellos a quienes lideran. Si esas personas gemisticos, esotéricos, dudosos de su autoestima, de su terrenalidad llegan a líderes es porque locos estamos todos y no por no ociosamente la novela se llama LOCOS, en grande; y de amor, por que amamos; de odio porque odiamos y de fracaso, porque fracasamos, y ese es el tema que nadie se anima a decir. Nadie agarra las riendas diciendo que fracasó él; no, siempre fracasan los otros. De fracaso en fracaso, de reinvención en reinvención, de refundación en refundación, mi generación, yo tengo 54 años, pasó de salir de la escuela secundaria con un 5 % de pobres a sus 54 años con un tercio de la población bajo una pobreza estructural y aparentemente irresoluble o con un Presidente que dice actualmente que lo midan porque hizo por los indicadores de pobreza; pues bien, señor, casi a la mitad de su mandato los agrandó. Entonces, ¿fracasamos o no fracasamos? Hay cosas que la tenemos que mirar de frente. Yo estoy diciendo, empezando a decir y lo voy a empezar a decir más fuerte porque la presentación de un libro me va a dar la oportunidad, que la democracia argentina ha fracasado, la primera hasta hoy. La primera reacción de algunos que escuchen eso van a decir: “bueno, usted qué quiere, que venga la Dictadura”. No, no, no, yo digo que yo fracasé, nosotros fracasamos, los civiles sin gente que esté acechando terminar con la democracia por el agujerito de la cerradura, a 34 años de la democracia y sin golpes de Estado a la vista, nos tenemos que parar, mirarnos a los ojos y decir: “Amigos, fracasamos”. ¿Ese fracaso es fruto de la dirigencia política que tiene nuestro país o es por la falta de compromiso de todos los sectores? Las dos cosas. Yo creo que hay que ver también, con cierto entusiasmo, por lo menos yo lo vivo así, que en la última década, ganada para algunos, robadas para otros, y yo creo que tiene un poco de las dos cosas, del 2001 para acá se produjo un fenómeno que es muy interesante, al que hay que prestarle mucha atención y no destrozarlo, que es la nueva incursión de las nuevas generaciones en política, política partidaria, sindical, estudiantil, en participación barrial. Esto es muy interesante porque en los 90, que fue el tiempo inmediatamente posterior en que el mundo dejó de estar partido en dos, y con el derrumbamiento del Muro de Berlín se supuso que ya había un triunfador omnímodo y todavía nos estamos despabilando de esos cascotes que se nos vinieron encima, la militancia política, la participación social pasó a ser, yo no diría una mala palabra, casi una cosa demodé, una cosa para los giles de otra época, pero, bueno, volvió la política. La juventud no es lo nuevo, necesariamente, porque hay muchos jóvenes que pueden estar haciendo retroceder el círculo de la historia en función de sus propias contradicciones, falencias de lo propio que le ha negado la sociedad, pero lo que indudablemente tiene la juventud en sus manos es el futuro. Entonces, no lo neguemos, no lo frenemos, tampoco le demos la razón, ni le permitamos la soberbia ni mucho menos la estupidez, pero no lo neguemos. ¿Cuál es la circunstancia de Mito Valdivia en esta discusión sobre quién fracasó? Mito Valdivia, que es periodista, y no soy yo, está con dos grupos que existen e interactúan: uno, el de viejos carcamanes, conspiradores, golpistas, entre ellos está el último sobreviviente a los bombardeos a la Plaza de Mayo del 54. No es un sobreviviente de la plaza sino es un aviador y se llama El Aviador sin hoy, que es un hombre que recuerda el pasado con una precisión de relojero pero no sabe hoy dónde está parado. Además, Mito se juntó con otro grupo, que es el de jóvenes militantes, de más o menos 30 años, muy activos en las redes sociales. El gran debate de Valdivia, que tiene 57 años, es verse entre esos viejos que miran el futuro de un modo retrógrado, y esos jóvenes que reivindican una parte del pasado de un modo infantil. La circunstancia de Mito Valdivia no es mi circunstancia sino la circunstancia del país donde no terminamos de discutir el conflicto de los 70, y entretenidos en el conflicto de los 70, que llevará su tiempo procesar, y el futuro hay un abismo que no sabemos todavía como resolver y momentáneamente lo estamos resolviendo echándonos las culpas entre todos, cada vez más a los gritos, sin parar la pelota y decir: “Muchachos, fracasamos”.