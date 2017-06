Hoy 23:41 - Hoy quiero hablar sobre un tema que a veces no llegamos a pensar que es posible: el temor. Sobre todo el temor de la vida, de lo que escuchamos, de nuestros fracasos y de muchas cosas más. Jesús nos da una reflexión para que podamos vivir sin temor. En Isaías 41 nos dice: ‘No temas, Dios está siempre contigo‘ y Jesús también nos dice que él puede ayudarnos. Todos en un momento determinado hemos vivido con temor, pero tenemos que superarlo no con magia, sino creer y tener confianza en Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios para enfrentar la realidad y tenemos esa oportunidad. El Espíritu Santo guía nuestra vida, viene para fortalecernos, iluminarnos y guiarnos en el camino que podemos tomar. Podemos llegar a superar y darse esa oportunidad y decir que es posible; no dejarse caer ni decir ‘no puedo‘. Siempre podemos porque está la gracia de Dios que obra. En este Domingo de Pentecostés estamos con nuestro Dios, que nos ama, no nos abandona, siempre está para decirnos qué camino tomar y qué podemos hacer para disfrutar de la vida que hemos recibido gratuitamente de nuestros padres y de los demás. Hoy, Jesús envía su Espíritu Santo, está para darnos la posibilidad para salir de nuestros refugios, salir y disfrutar y anunciar esta Buena Noticia. Tenemos la misión muy grande de hacer conocer que Dios no nos va a dejar; su Espíritu Santo guía a la Iglesia y el mundo. Podemos atravesar muchas tormentas, pero Jesús no duerme, está en la barca, en el mundo; Jesús está siempre. Jesús calma los vientos, las tormentas y da la oportunidad para ver que es autor de la naturaleza. Podemos fracasar, pero debemos levantarnos; no tener miedo de lo que haremos, sino hacerlo en nombre de Jesús. No temas hermano o hermana, no temas, tomate tu tiempo para confiar a tu Dios; hay oportunidades, no te dejes engañar. Mira en Marcos 5, 21-42; dice: ‘Jesús tomó las manos de la niña y dijo ‘Talita Kum’, que traducido es ‘niña, a ti te digo: levántate‘. Luego la niña se levantó y caminó. Dios nos da esa fuerza y nos dice que nos levantemos y no bajemos los brazos. Tenemos que darle nuestras manos para que Cristo nos levante. Sin dudas hay muchas situaciones que nos dejan perplejos, haciendo que nuestra esperanza pierda sentido. Cuando la fe está puesta en Dios para que sea propicio a alguna petición, somos como Jairo, guiando a Jesús para que sane, para que restaure, para que levante, para que nos ayude a solucionar un problema, para que tenga misericordia y nos permita ver un poco de su gloria obrando a nuestro favor. Escucho a muchas personas que viven con miedo del futuro, de todo lo que han vivido, pero hay que comenzar de nuevo y Jesús está. Cuando Dios llega a ocupar el primer lugar en la vida, podemos llegar a movernos y salir de la oscuridad, de nuestros problemas. No temas, hermano o hermana, Cristo nos ha dado su Espíritu para que podamos ir sin miedo. Que esta fiesta de Pentecostés sea nuestra fiesta, de cada uno. Ahora hay que ir a anunciar a este Cristo victorioso, ese Dios que nos ama; ir y manifestar esa alegría, no quedarse en las casas ni en las iglesias. Que Cristo nos dé la fuerza como sus elegidos, misioneros, como testigos, que nuestra Madre, que siempre ha vivido sin temor y con alegría, fe y confianza, que ella nos ayude para que seamos hombres y mujeres de oración, que no tienen miedo de nada ni nadie. Que nuestra Madre sea nuestro modelo de esperanza y sobre todo de fe, de confianza en ese Dios que nos ama hoy y para siempre.