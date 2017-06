Ferro ganó en Tucumán y Chicago perdió

Fotos SORPRESA. La Lepra venció al Torito, en Mataderos.

04/06/2017 -

Ferro Carril Oeste logró un valioso triunfo en Tucumán donde venció a San Martín por 1-0 en la continuidad de la trigésimo sexta fecha de la B Nacional. Jonathan Bay, a los 38 minutos de la primera mitad, le dio la victoria al conjunto orientado por Marcelo Broggi. No corrió la misma suerte Nueva Chicago, que inesperadamente cayó en Mataderos frente a Independiente Rivadavia por 1-0 (Ignacio Iraneta). Otros resultados: Douglas Haig 1 (Córdoba), Brown de Adrogué 2 (Olivares y García) y Villa Dálmine 2 (Cérica y Burzio), Atlético Paraná 0.

Hoy jugarán: 15.30, Los Andes vs. Flandria; 16, Crucero del Norte vs. All Boys y 17, Gimnasia vs. Santamarina.