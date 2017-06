Gustavo Coleoni: "No tenemos miedo a morir"

04/06/2017 -

"A veces las palabras están de más. Esto no tiene mucha explicación desde la lógica y el esfuerzo. Si me preguntas si este grupo va a pelear hasta el final para mantener la categoría, hoy te lo firmo. Lo que entrenan estos muchachos y la obediencia táctica que tienen es impresionante. Nos pusimos en desventaja en el primer tiempo, sin merecerlo, nos pasó lo mismo en la segunda parte. Empatamos las dos veces y en la última jugada, cuando estaba para cualquiera, nos hacen el tercer gol", dijo el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, en diálogo con Radio Provincia. Y agregó: "Estamos preparados para la lucha y no tenemos miedo a morir". Sobre los goles de cabeza, dijo: "Buscar un error en alguna cuestión se me hace difícil, no lo puedo analizar bien. Es muy difícil de explicarlo en caliente".