Fotos "La del financista Aldo Ducler es otra muerte dudosa en la Argentina"

04/06/2017 -

La corrupción, uno de los males de la política argentina, fue motivo de análisis por parte del periodista Eduardo Feinmann y del analista internacional Luis Rosales, quienes señalaron en el diálogo con EL LIBERAL, que la muerte del financista K, Aldo Ducler, pone de nuevo en el tapete esta temática. Señalaron que este hecho genera intriga al calificar la muerte de dudosa. Para Feinmann, la de Aldo Ducler - el financista que dos días antes de su deceso había denunciado el robo de fondos de Santa Cruz y su uso para comprar YPF por parte de los Kirchner y sus socios- es otra "muerte dudosa", pero subrayó que "no hay ningún dato cierto, certero de que Ducler haya sido atacado en un acto de delincuencia, su cuerpo no presenta ningún golpe, y los médicos dicen que murió producto de un paro cardíaco, porque se descompuso en la calle". "Pero, otra vez, la sospecha sobre una muerte, porque hace dos días Ducler había denunciado ante la UIF, una denuncia muy completa, sobre el manejo de los fondos de Santa Cruz imputados a la compra de YPF", mencionó. El panelista del programa televisivo "Animales Sueltos", apuntó que en la denuncia de Ducler, se afirmaba que estaba "respaldada con documentación, con números de cuentas, con mucho datos, no sé si esas pruebas existen, pero estaban numeradas en la denuncia que tenía dos páginas que dejó en la UIF (Unidad de Información Financiera)". Luis Rosales, señaló que con este hecho, nuevamente se pone en la agenda política la corrupción durante el kirchnerismo, un tema que puede tener su incidencia en la elección, juzgó. "En esta elección puede que influya el deseo de no querer volver al pasado que no es lo mismo que corrupción, esto es el sistema, el estilo kirchnerista, el que espanta algunos votos", explicó. "La ciudadanía argentina sobre todo la de Buenos aires, pondrá en la balanza, de un lado, unos no tan buenos meses de Macri y la promesa de que pueda arrancar, con un sabor amargo o a poco; y del otro, la alternativa B: volver al pasado. Veremos cuál pesa más", señaló. Otro tema vinculado con la corrupción sobre la que se explayaron Feinmann y Rosales fue el escándalo por la investigación Lava Jato en Brasil, y en particular por Odebrecht, la constructora brasileña que asegura pagó u$s 35 millones en coimas a funcionarios argentinos. Ambos advirtieron que lo que se revele de la investigación de la Justicia brasileña sobre los hechos de corrupción en la Argentina, pueden significar un dolor de cabeza no solo para el kirchnerismo sino también para el Gobierno nacional. "Para mí esto debe preocupar a todos, como ocurrió en Brasil, donde Odebrecht coimeó a casi todos los partidos políticos, de 32 a 28, y a 1.800 políticos; porque si hubo coimas políticas en la Argentina, hubo para todos. El tema saber es quiénes son y eso creo que está muy lejos de venir (de Brasil)", consideró Feinmann. Conocedores de lo que sucede en Comodoro Py (los Tribunales de Buenos Aires), ambos se mostraron escépticos y sobre el avance que pueda haber con relación al caso Odebrechet, cuando en otros países ya hay funcionarios detenidos por la corrupción ligada a pagos de esta firma brasileña.

"“Por ahora no los vemos presos a los funcionarios argentinos, siempre nos ingeniamos para en algunos temas ser los peores del planeta”, concluyeron sobre las fallas de la Justicia en este caso.