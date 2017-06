Exequiel Torres dio cátedra otra vez

Fotos EN LO MÁS ALTO. El "Negro" Torres es el campeón panamericano.

04/06/2017 -

Cada vez que viene a Santiago del Estero, algo se lleva. El riojano Exequiel Torres, dio una nueva muestra de su jerarquía, al quedarse ayer con el Panamericano en Elite Men, tras correr una final de alto voltaje y ganarla con un muy buen margen.

Al final de la prueba, el "Negro" dejó ver toda su felicidad por el triunfo:

"Estoy muy feliz por haber conseguido esta victoria. Trabajé para lograrlo. La verdad que no venía entrenando bien. Estuve enfermo con una gripe que no me permitió llegar de la mejor manera pero pude estar y me llevo un triunfo muy importante", destacó el piloto oriundo de La Rioja.

Seguidamente, Torres dijo que la final no fue sencilla y elogió a los rivales de turno que tuvo en la manga decisiva.

"Fue una final durísima. Veo a quienes tengo al lado en esta manga decisiva y se me pone la piel de gallina. Todos son grandes pilotos, de mucha jerarquía. Estuvieron los mejores y me llevo una victoria que me pone muy feliz".

Por último, el "Negro" Exequiel Torres manifestó en diálogo con la prensa:

"Otra vez se me da una alegría en esta pista. Me pone muy contento. Me va muy bien cada vez que venimos a Santiago", cerró el riojano, gran protagonista de la jornada del Panamericano en "La Catedral" del BMX.