Fotos Detienen a "Kuky", la ex del "Rengo" Almeira, acusada de vender droga

04/06/2017 -

Tras un intenso trabajo de investigación, la Dirección General de Drogas Peligrosas allanó una casa del Bº Ejército Argentino, y logró detener a "Kuky", acusada de vender sustancias. La mujer es la ex pareja del "Rengo" Almeira, un conocido capo narco que fue apresado el pasado 3 de marzo, tras enfrentarse con la policía en el Bº Reconquista. El importante operativo se inició pasada la medianoche del sábado en una casa de la calle Pedro Ruperto Gonzales y Dos de Abril, donde reside "Kuky" con su actual pareja. Al momento de ser sorprendida por los uniformados, la pareja estaba descansando. Luego de mostrar la orden judicial dispuesta por el Dr. Guillermo Molinari, los policías redujeron a la pareja y por más de tres horas requisaron la vivienda. Allí encontraron más de 40.000 pesos, discriminados en billetes de distinta denominación y dos billetes extranjeros. Continuando con el minucioso cacheo, los antinarcóticos hallaron 13 gramos de cocaína, los cuales estaban separados en envoltorio, listos para la comercialización. Además de la sustancia, los efectivos incautaron un revólver calibre 22, con cuatro proyectiles. Según indicaron las fuentes consultadas, "Kuky", de 34 años, es líder de una banda que se dedica a comercializar marihuana y cocaína en el barrio Ejército Argentino. La mujer no actuaba sola, ya que su nueva pareja, apodado "Bicu" (26) era su "socio". A raíz de las averiguaciones, los uniformados establecieron que "Kuky" había hecho contactos con proveedores narcos mientras estaba en pareja con el "Rengo" Almeira. Mientras su ex permanecía prófugo de la Justicia, ella tomó las riendas del "negocio" hasta finalmente "independizarse". Las pesquisas revelaron que "Kuky" y el "Rengo" tuvieron conflictos por la "competencia" en la venta de las sustancias, ya que desde la clandestinidad, Almeira continuaba con la venta de sustancias prohibidas. Por el dinero que había en la vivienda, los sabuesos sospechan que la detenida iba a recibir algún cargamento para luego abastecer a sus clientes. Por orden del Juez Federal quedaron detenidos.