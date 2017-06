04/06/2017 -

De 9 a 9.30: warm up Grupos I y II Categorías Challenger. 9.30 a 10: warm up Grupos III y IV Categorías Challenger + Cruceros. 10: a 10.30: warm up Grupo V Categorías junior / elite, varones y mujeres.

10.45 a 16.30: competencias Round #4 Copa Latinoamericana de BMX 2017. 17.15 a 18.30: ceremonia de premiación Round #4 - Copa Latinoamericana de BMX 2017.