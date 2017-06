El legendario Mijail Baryshnikov vuelve a la Argentina en septiembre

04/06/2017 -

El bailarín, coreógrafo y actor ruso Mijail Baryshnikov visitará la Argentina para presentar un espectáculo en el Teatro Opera Allianz de la Capital Federal, con funciones entre el 7 y el 10 de septiembre.

El título será "Letter to a Man" ("Carta a un hombre"), un montaje proyectado por el director Robert Wilson, basado en los famosos diarios de otro gran bailarín y coreógrafo ruso, Vaslav Nijinsky.

Baryshnikov estuvo por última vez en Argentina en 2014: entonces realizó en la avenida Corrientes la obra "The Old Woman", con Willem Dafoe. Considerado uno de los mejores bailarines de ballet de todos los tiempos, Baryshnikov a la vez se encuentra negociando actuaciones en el Auditorio Nacional Adela Reta de Montevideo, Uruguay, en forma previa a su llegada a Buenos Aires. El artista ruso fue figura de los ballets más importantes del mundo: el Kirov y el Bolshoi, luego el New York City Ballet y el American Ballet Theatre.

Además, con Mark Morris fundó la compañía de danza, White Oak Dance Project. Luego, abrió el BaryshnikovArts Center (BAC), un espacio creativo para presentar y fomentar a artistas del mundo. También se destacó como actor y en 1977 recibió una nominación al Oscar por su trabajo en la película ‘Paso decisivo’.

Nacido en Riga (actual Letonia), Baryshnikov tiene 69 años.