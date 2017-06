Jorge Rojas apuesta a lo sinfónico en su nuevo disco

-

¿Qué características tendrá el concierto sinfónico que realizarás en Córdoba?

Esto surgió de la última experiencia en Salta, en donde grabé mi disco sinfónico en vivo que está saliendo esta semana. Ahora queríamos llevarlo a otros lugares y nos pareció una linda oportunidad de presentarlo en Córdoba en vivo. Estaré acompañado de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Habrá alrededor de 70 a 80 músicos. Es una de las producciones más grande de mi carrera, por la magnitud, por la puesta en escena, por la cantidad de músicos y de arreglos. Es un desafío enorme, a esta altura de mi vida, poder mostrar esta parte.

¿Haberte mantenido al margen de los géneros ha hecho que lograras concebir espectáculos como este concierto sinfónico?

Todo esto es un camino, un camino de vivencia y de aprendizaje. Yo nací a la música allá en el chaco salteño, con los sonidos tradicionales del lugar, esa musiquita con bombo y violín. Fue mi despertar a la música. Esa misma música fue mi punto de partida para poder recorrer muchos caminos. Ahí vino mi experiencia de una formación vocal, que para mí era novedosa también, Los Nocheros, en una expresión un poco más fusionada. Con el tiempo, volvió a reverdecer esa música del lugar con Los Rojas.

Un disco hecho a corazón latiente con tus hermanos.

Esos discos que hicimos con mis hermanos los llevo en el corazón porque es parte de la raíz de lo que somos. La música me ha hecho navegar por distintos mares. En mi etapa solista he trabajado mucho la música de fusión, sobre todo cuando conocí todo el cordón Andino y parte de Latinoamérica con todas sus músicas. Eso ha influenciado mucho hoy en mis expresiones. Ese constante andar y de ser amplio y de brazos abiertos con la música me llevó a esta propuesta hermosa que me hicieron desde la Sinfónica de Salta. He vivido la música en distintas etapas y todas han sido enriquecedoras para mí.

¿Aniversario tiene esa huella?

Tiene mis canciones de fusión. En Aniversario está la música que aprendí a querer en todo mi camino recorrido con la música. El disco Folclore, de Los Rojas, tiene mis canciones de raíz. En la última joyita, que tiene que ver con el disco sinfónico, encontrarás toda mi obra, con el acompañamiento sinfónico para con mis canciones. Esta trilogía está completa y también la presentaremos en formato de vinilo.