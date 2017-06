Marcela Kloosterboer se puso hot con Francella

04/06/2017 -

Las Estrellas, la nueva tira de Pol-Ka protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos, tuvo una muy buena primera semana. Con un rating que acompañó desde el primer día, las hermanas ya comenzaron a rearmar su historia amorosa, hubo besos y la primera escena de sexo.

Fueron los personajes de Lucía (Kloosterboer) y Federico (Nicolás Francella) los protagonistas de un apasionado encuentro.

Luego de varias indirectas, la encargada del hotel llamó a su empleado para pedirle si podía alcanzarle a su casa el celular que se había olvidado. Ni lento ni perezoso, el teléfono fue acompañado por una botella de champagne.

"Entonces te voy a tener que hacer pasar", respondió ella luego de que él le mostrara el espumante. Enseguida se besaron y fueron a la habitación.

Sin embargo, el encuentro no terminó de la mejor manera y apenas terminaron, ella se encargó de echarlo: "Tomá un número de un taxi, llamá del fijo si no tenés crédito. Me voy a bañar y cuando vuelva no quiero verte acá", sentenció ella, para desilusión de él.

Por otro lado, los personajes de Virginia (Cid) y Javo (Lamothe), casi se besan, luego de que a él su esposa lo echara de su casa.

Se viene un amor entre mujeres

"Las Estrellas" parece ser uno de los éxitos del año. Si bien el eje de la historia está puesto en el intento de cinco jóvenes hermanas en llevar una convivencia más o menos pacífica para cobrar una millonaria herencia, las alternativas románticas de cada una de ellas también tiene peso propio dentro de la ficción. La primera de las hermanas en besar a su galán fue Florencia.

Fiel a su estilo entre inocente e impulsivo, la hermana que compone Violeta Urtizberea le comió la boca al personaje de Nazareno Casero. No obstante, el personaje de la hija de Mex Urtizberea comenzará a transitar otra historia de amor, junto a la actriz Julieta Nair Calvo, con quien adelantó lo que se viene en "Las Estrellas".

El personaje de Urtizberea, una de las cinco hermanas protagonistas de la historia de El Trece; se enamorará de otra chica, a la que ahora se ve en la cocina del Hotel trabajando con Javo (Esteban Lamothe).

Hasta ahora se vio que el personaje de Violeta seduce al de Nazareno Casero, pero ya en último capítulo de la semana se anticipó esta nueva historia de amor, y ellas mismas se encargaron de difundirlo a través de las redes sociales: "Cada vez nos verán más cerca", escribieron tras compartir un evento social.

"Las Estrellas" quieren seguir sorprendiendo a sus seguidores con historias de amores cruzados y muchos secretos guardados, de los que serán protagonistas Rafael Ferro y Gonzalo Valenzuela.