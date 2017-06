¿Es hora de cambiar el logo?

04/06/2017 -

Aplicado a carteles, vidrieras, etiquetas, papelería, sitio web y otros elementos básicos para la comunicación de la empresa, el logotipo, esa forma particular de mostrar una marca, dice mucho acerca de tu negocio. ¿Moderno o tradicional? ¿Atrevido o formal? ¿Sólido o cambiante?

¿Es hora de acercarse a un diseñador gráfico para plantear un nuevo logo? Si alguna de estas situaciones refleja el estado de tu logo, es tiempo de encarar un cambio en la imagen de la empresa:

• La gente no entiende lo que dice tu logo. Letras raras o superpuestas, poco contraste, texturas extrañas... Si el logo no está hecho por expertos corrés el riesgo de no llegar a tus clientes y perder tu inversión.

• Nadie lo recuerda. El objetivo debe ser mejorar tu imagen y tus ventas. Si tu público no se acuerda de tu logo y lo asocia con tu negocio, no sirve.

• Parece de otra época (¡y no porque lo quieras así!). Diseñado en los ´60 se veía bien, pero la empresa cambió y es hora de que también lo haga su imagen. Salvo que mostrarte “retro” aporte a tu negocio, es mejor estar actualizado.

• Tu logo es parecido a otros y se confunde con el de tus competidores. Las modas también llegan al diseño y algunos recursos tienden a repetirse (colores, imágenes, tipografías).

• Tu logo debe ser único, como tu marca, para guiar a los clientes hacia tu negocio.

• Tus productos muestran distintos logos, colores o tipografías. Una imagen repetida y consistente impulsa a posicionar tu empresa en la mente de los consumidores. No pierdas la oportunidad de tener un mensaje claro.

• Tu logo muestra demasiada información. Un logo debe ser una síntesis: pocas letras y pocos colores, unidas en un mensaje sencillo y claro.

• Cuando lo ves, te parece que no tiene nada que ver con vos o con tu empresa. No se trata de una obra de arte, sino del reflejo de la personalidad de tu emprendimiento. Si no coinciden, no solo no cumple su función sino que puede generar confusión a los clientes.

Tener en claro los problemas de tu logo actual te ayudará a definir mejor el trabajo de quien desarrolle tu nueva imagen. l