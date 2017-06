Oportunidades en el cuidado personal para hombres

04/06/2017 -

De acuerdo con una investigación realizada por la empresa TNS Argentina en febrero de 2012, 7 de cada 10 hombres realizan actividades de cuidado personal, como hacer ejercicio o llevar una dieta saludable. La mayoría, además, utiliza productos de higiene personal como desodorante, shampoo y perfume.

La proporción de hombres que se cuidan de alguna manera crece tanto en jóvenes como en los mayores de 65 años, cayendo entre los de edad media. También aumenta el hábito a mayor nivel educativo y socioeconómico, explica el informe elaborado por la empresa de investigación de mercado.

Así, pueden identificarse diversas oportunidades de negocio alrededor de estos hombres, cada vez más preocupados por su cuerpo, su imagen y su salud.

• Moda masculina. La preocupación del “qué me pongo” llega también al segmento de los hombres y buscan no solo los básicos, sino lo que marca tendencia en colores, prendas y texturas, así como accesorios (pañuelos, sombreros, joyería, etc.).

• Productos de higiene personal. Perfumes, desodorantes, lociones, shampoos y, en menor medida, cremas, con foco en las necesidades y gustos de los hombres.

• Actividad física organizada. Gimnasios, centros deportivos y entrenadores personales son buscados no solo por deportistas activos sino por aquellos que buscan mantenerse en forma.

• Ropa deportiva. Más actividad y preocupación por la imagen genera mayores ventas de prendas, calzado y accesorios para deportes.

• Nutrición y comidas saludables. Aparecen clientes masculinos para viandas de dieta, grupos de apoyo, cursos de comida sana, almacenes naturistas o asesoramiento nutricional.

• Peluquerías. El mayor interés por la estética se traduce en una mayor preocupación por cortes, colores y tratamientos para el cabello.

• Spa y tratamientos de belleza. Más hombres se animan a limpiezas de cutis, manicuría, masajes, depilación, tratamientos reductores y otros servicios que tradicionalmente se enfocaban en la mujer. l