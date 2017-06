¿Cuál es el valor del M2 en los barrios de Capital Federal?

04/06/2017 -

El precio de un metro cuadrado en Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta (U$S 2.659) era a marzo de este año mucho más caro que el que tenían viviendas de las mismas características de las ciudades de Rosario (U$S 1.612) y Córdoba (U$S 1.542), aunque dicho valor queda relegado a un cuarto lugar si se lo compara con otras ciudades relevantes de América latina.

Así, lo informó el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella quien, junto a la empresa Navent, lanzaron el “Relevamiento Inmobiliario de América latina” (Rial).

Un dato a tener en cuenta es que el valor del m2 de construcción de obra nueva informado recientemente por el Colegio de Arquitectos local, colocaba en $13.000 equivalente a unos U$S800 el valor del m2 a nivel local.

En tanto, el listado de las ciudades que tienen los departamentos más caros de la región está encabezado por Río de Janeiro (U$S 4.079), Santiago de Chile (U$S 3.269) y Montevideo (U$S 2.910), con Buenos Aires en cuarto lugar.

Por su parte, las ciudades “más baratas” son Caracas (U$S 840), Guadalajara (U$S 1.194) y Bogotá (U$S 1.352).

Según explicó el CIF en un comunicado, el objetivo del trabajo es el de “reportar semestralmente el valor del metro cuadrado en 15 ciudades de 10 países de la región usando una metodología que satisfaga estándares internacionales generalmente aceptados”.

También aclaró que el Rial “mide el precio del metro cuadrado de departamentos que están ubicados en barrios en los que típicamente habitan jóvenes profesionales en cada ciudad”.

Por último, el CIF hizo saber que “el cómputo se hace a partir del precio ofrecido en los avisos de las páginas pertenecientes a la firma Navent, que opera bajo la marca ZonaProp en la Argentina y con otras marcas en el resto de la región, y de otras fuentes públicas”. l