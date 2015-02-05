CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Junio 2017

A LAS 22.45 EL SULTÁN

Hoy 21:18 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTA POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.45 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

18.45 TORNEO DE LA

INDEPENDENCIA

23.15 EL BUSCADOR EN RED


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

10.00 EL CLÁSICO:

INDEPENDIENTE VS. CENTRAL

ARGENTINO

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 MUSICALES INTERIOR

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 BÁSQUET POR EL 14:

DEFENSORES DEL SUD VS. RED

STAR (F)

20.30 TELÓN ABIERTO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS

CENTRAL CÓRDOBA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 LA MÁQUINA VOLADORA

08.27 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA

10.35 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

10.47 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE

NAVIDAD

12.34 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS

14.24 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS

MUNDOS

16.25 ESPEJITO, ESPEJITO

18.29 LA MANSIÓN EMBRUJADA

20.15 HECHIZO DE AMOR

22.18 EL ENCANTO DE LA BESTIA

TCM

08.04 LA PEQUEÑA PÍCARA

09.59 LA PANTERA ROSA

10.07 JUMANJI

11.59 ALF (TEMPORADA 3)

12.25 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

14.48 HELLBOY

16.56 LOS CAZAFANTASMAS

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

TNT

06.45 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

09.29 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

12.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

14.47 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

17.24 GRAVEDAD

19.09 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO

22.00 6 BALAS

00.09 DE LA CUNA A LA TUMBA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PAPI

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

POSESIÓN

11.00 HOUSE M.D., BAJO MI PIEL

12.00 HOUSE M.D., AMBOS LADOS AHORA

12.55 CHICAGO P.D., AHORA SÍ LA RECUERDO

13.45 SCOTT PILGRIM VS. LOS EX DE LA

CHICA DE SUS SUEÑOS

16.00 HOUSE M.D., DESTROZADO

17.00 HOUSE M.D., DESTROZADO

18.00 CHICAGO P.D., SIETE ACUSACIONES

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ATAQUE A

LA REALIDAD

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VIDAS

CRUZADAS

21.00 CHICAGO MED, EL AMOR DUELE

22.00 SANGRE, SUDOR Y GLORIA

24.35 CHICAGO MED, EL AMOR DUELE

STUDIO UNIVERSAL

09.45 FULLSCREEN

10.15 ANNA KARENINA - PARTE 1

12.15 ANNA KARENINA - PARTE 2

14.30 LOS PIRATAS DEL ROCK

17.20 CHOCOLATE

20.00 LOS MISERABLES

23.25 LOS PIRATAS DEL ROCK

02.15 FULLSCREEN

03.15 PROPUESTA INDECOROSA


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HASTA EL 8 DE JUNIO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ MOANA.

+HASTA EL 7 DE JUNIO, A LAS 22.30, SE PODRÁ VER LA LARGA NOCHE

DE FRANCISCO SANCTIS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.

COMPLEJO KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA

BANDA)

+VIERNES 30 DE JUNIO, LA PEÑA

DE MARCELO TOLEDO, CON LOS

MANSEROS SANTIAGUEÑOS,

FLORENCIA PAZ, CARAFEA,

ANDREA BUSTAMANTE Y TERO

PONSE.


CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

HOY AL 07/06- 18:30 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

HOY AL 07/05-21:30 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE

5 LA VENGANZA DE

SALAZAR (3D):

SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)

HOY AL 07/06 05/06 -07/06 -18:00

(Cast) 21:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 07/06 - 17:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE

5 LA VENGANZA DE

SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 07/06 19:15 (Cast) 22:00

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (2D): ACCIÓN (+13

años)

HOY AL 07/06 - 17:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HASTA AL 07/06 -19:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(2D):

ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 07/06 22:00 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 07/06 - 17:30 (Cast)

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+ 6 años)

HASTA EL 06/06-19:30 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

HOY AL 07/06 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:30- 22:30-

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS

DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00-

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO

DOMINGO)

18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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