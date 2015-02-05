CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Junio 2017
A LAS 22.45 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 21:18 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTA POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.45 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
18.45 TORNEO DE LA
INDEPENDENCIA
23.15 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
10.00 EL CLÁSICO:
INDEPENDIENTE VS. CENTRAL
ARGENTINO
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 MUSICALES INTERIOR
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 BÁSQUET POR EL 14:
DEFENSORES DEL SUD VS. RED
STAR (F)
20.30 TELÓN ABIERTO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS
CENTRAL CÓRDOBA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 LA MÁQUINA VOLADORA
08.27 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA
10.35 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
10.47 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE
NAVIDAD
12.34 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
14.24 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS
MUNDOS
16.25 ESPEJITO, ESPEJITO
18.29 LA MANSIÓN EMBRUJADA
20.15 HECHIZO DE AMOR
22.18 EL ENCANTO DE LA BESTIA
TCM
08.04 LA PEQUEÑA PÍCARA
09.59 LA PANTERA ROSA
10.07 JUMANJI
11.59 ALF (TEMPORADA 3)
12.25 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
14.48 HELLBOY
16.56 LOS CAZAFANTASMAS
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
TNT
06.45 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
09.29 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
12.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
14.47 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
17.24 GRAVEDAD
19.09 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELECTRO
22.00 6 BALAS
00.09 DE LA CUNA A LA TUMBA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PAPI
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
POSESIÓN
11.00 HOUSE M.D., BAJO MI PIEL
12.00 HOUSE M.D., AMBOS LADOS AHORA
12.55 CHICAGO P.D., AHORA SÍ LA RECUERDO
13.45 SCOTT PILGRIM VS. LOS EX DE LA
CHICA DE SUS SUEÑOS
16.00 HOUSE M.D., DESTROZADO
17.00 HOUSE M.D., DESTROZADO
18.00 CHICAGO P.D., SIETE ACUSACIONES
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, ATAQUE A
LA REALIDAD
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VIDAS
CRUZADAS
21.00 CHICAGO MED, EL AMOR DUELE
22.00 SANGRE, SUDOR Y GLORIA
24.35 CHICAGO MED, EL AMOR DUELE
STUDIO UNIVERSAL
09.45 FULLSCREEN
10.15 ANNA KARENINA - PARTE 1
12.15 ANNA KARENINA - PARTE 2
14.30 LOS PIRATAS DEL ROCK
17.20 CHOCOLATE
20.00 LOS MISERABLES
23.25 LOS PIRATAS DEL ROCK
02.15 FULLSCREEN
03.15 PROPUESTA INDECOROSA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HASTA EL 8 DE JUNIO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ MOANA.
+HASTA EL 7 DE JUNIO, A LAS 22.30, SE PODRÁ VER LA LARGA NOCHE
DE FRANCISCO SANCTIS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.
COMPLEJO KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA
BANDA)
+VIERNES 30 DE JUNIO, LA PEÑA
DE MARCELO TOLEDO, CON LOS
MANSEROS SANTIAGUEÑOS,
FLORENCIA PAZ, CARAFEA,
ANDREA BUSTAMANTE Y TERO
PONSE.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
HOY AL 07/06- 18:30 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
HOY AL 07/05-21:30 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE
5 LA VENGANZA DE
SALAZAR (3D):
SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)
HOY AL 07/06 05/06 -07/06 -18:00
(Cast) 21:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 07/06 - 17:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE
5 LA VENGANZA DE
SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 07/06 19:15 (Cast) 22:00
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2 (2D): ACCIÓN (+13
años)
HOY AL 07/06 - 17:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HASTA AL 07/06 -19:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS
(2D):
ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 07/06 22:00 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 07/06 - 17:30 (Cast)
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+ 6 años)
HASTA EL 06/06-19:30 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
HOY AL 07/06 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:30- 22:30-
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS
DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00-
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO
DOMINGO)
18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)