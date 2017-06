Fotos EMOCIÓN Pablo Ledesma celebra la obtención del ascenso

El goleador, capitán y emblema de Central Argentino, Pablo Ledesma, dijo tomar este titulo como un regalo del cielo, pero aseguró que fueron justo ganadores.

"Es algo que lo venía deseando desde el 14 de diciembre cuando arrancamos la pretemporada. Estoy feliz por poder ascender con mi equipo. Este club se lo merecía", admitió el "Chueco".

"Hoy recordé cuando era chico y me iba a entrenar soñando con un momento así y se me da justo en el final de mi carrera. Es la frutilla del postre. Es como un regalo del cielo", relató.

"Dije muchas veces que si ascendía me retiraba del fútbol, pero ahora hay que analizar muchas cosas. El tema laboral, la familia y otras cosas. Ganas no me faltan, pero hay otras prioridades", finalizó.