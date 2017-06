Pablo Pérez consideró que volvieron a su nivel

Fotos APORTE El volante boquense jugó en gran forma anoche ante el Rojo

05/06/2017 -

Pablo Pérez tuvo un papel importante en la victoria de Boca sobre Independiente. Al volante le cometieron el penal que abrió el partido. No sólo eso: fue el jugador que más pelotas recuperó, 12, durante los 90 minutos en donde el elenco xeneize le propinó una goleado a Independiente de Avellaneda en la Bombonera. En fin, una noche redonda para él y para el equipo. "En nuestra cancha no es ganar como sea. Teníamos que volver a jugar bien y a ganar ante nuestra gente que siempre nos apoya en forma masiva", opinó cuando dejaba la Bombonera el volante.

Con 25 presencias en el torneo, Pablo Pérez aclaró que ayer no los favorecieron las noticias que llegaron del Nuevo Gasómetro. "No influyó para nada el resultado de River Plate. Nos daba lo mismo si ganaba o perdía, Nosotros estábamos pensando en nuestro compromiso no en qué hacía elos", sostuvo.

"Veníamos de dos o tres partidos sin jugar bien. Volvimos a nuestro nivel y eso es muy importante, sobre todo en ests último tramo de la competencia. Hicimos un trabajo colectivo importante. Siempre salimos con actitud de ganar, pero no siempre se puede enfrentar a equipos que nos lo permitan. Por suerte dimos el golpe en el momento preciso", cerró.