Guillermo: "El equipo apareció cuando tenía que hacerlo"

Fotos CONFORME. Guillermo Barros Schelotto dijo que su equipo jugó muy bien cuando tenía la presión de ganar y de hacer un buen partido.

05/06/2017 -

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, remarcó que el equipo que dirige "apareció cuando tenía que aparecer", tan feliz como estaba no solamente por la victoria por 3 a 0 sobre Independiente que lo consolidó en la primera posición del campeonato como por el rendimiento del equipo.

"El equipo apareció cuando tenía que hacerlo. Boca jugó muy bien cuando teníamos la presión de ganar, pero también de hacer un buen partido. Más allá de la actitud, me gustó la táctica que desplegamos en el juego, porque no hay que olvidarse que le ganamos a un equipo que hacía 14 fechas que no perdía", destacó el "Mellizo" en la conferencia post partido.

"Así como dije que el sábado pasado con Huracán jugamos mal, hoy tengo que decir que jugamos y ganamos muy bien. De todas formas sigo opinando que esto se puede definir en la última fecha, aunque ahora tengamos una ventaja importante con cuatro puntos sobre nueve por jugar", argumentó.

A Boca le cobraron ayer un penal con el que Darío Benedetto abrió el marcador y que fue cuestionado por su colega de Independiente, Ariel Holan, algo de lo que Barros Schelotto se venía quejando repetidamente, pero esta noche se "olvidó" de mencionar.

"Siempre sostuve que éste es un plantel de 25 profesionales y ahora hubo cambio de titulares, pero cuando había otros, a veces jugábamos bien y en otras ocasiones no tanto. Hay que recordar que en este campeonato ganamos cuatro clásicos y tuvimos buenas actuaciones", recordó.

"Ayer tuvimos una reunión con los dirigentes en el Hotel Madero para hablar del futuro", reveló inmediatamente, como para reforzar la idea del presidente Daniel Angelici de renovarle el contrato que vence el 30 de este mes.

Barros Schelotto contó que le avisó "el viernes, cuando vino de visita a la concentración, que el jueves estaban bien".