Para Ponzio, el empate hubiese sido lo más justo

Fotos ILUSIÓN. Leo Ponzio mantiene las esperanzas de seguir en la pelea por el campeonato mientras se den algunos resultados.

05/06/2017 -

El mediocampista y capitán de River Plate Leonardo Ponzio sintió "mucha bronca" tras la derrota 2-1 como visitante ante San Lorenzo por la fecha 27 del torneo local porque consideró que merecieron "al menos" el empate.

"Tengo mucha bronca porque merecimos al menos el empate. El desgaste estaba, pero tuvimos el control del partido; impusimos el ritmo de fútbol", apuntó Ponzio en rueda de prensa.

Ponzio señaló que River fue "superior" ante un rival que lo complicó "con dos situaciones" que terminaron con gol.

"La estrategia de San Lorenzo siempre es ceder la pelota. Dos situaciones que nosotros creamos y no pudimos aprovechar y ellos aprovecharon un lateral y una pelota parada", apuntó el ex volante de Newell’s Old Boys.

Ante la consulta de los periodistas sobre la falla del arquero Augusto Batalla en el segundo gol de San Lorenzo, Ponzio contestó lo siguiente: "Todos nos equivocamos, está dentro de las posibilidades y siempre se trata de hacer lo mejor; tenemos 15 días para recuperarnos".

Por último, Ponzio aceptó que estarán "a la espera de los resultados" en la lucha por el campeonato.

River Plate, que reúne 52 puntos, perdió 2-1 como visitante ante San Lorenzo, por la fecha 27 del torneo local, en su primera caída en el certamen en lo que va del año.