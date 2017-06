Deportivo TÉCNICO EL "MUÑECO" DESTACÓ EL ESFUERZO DE SUS JUGADORES

Marcelo Gallardo: "No hay nada que reprochar"

El entrenador de los millonarios no se entrega a la idea de no seguir luchando por el campeonato y no quiso poner excusas sobre la derrota ante el San Lorenzo de Almagro.

Por El Liberal

Fotos VISIÓN. Gallardo les ofreció su apoyo a los jugadores por el desgaste y todavía siente que puede seguir luchando. 05/06/2017 - El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reconoció el esfuerzo de su equipo en la derrota con San Lorenzo (2-1) en el Nuevo Gasómetro, al afirmar que "no hay nada que reprochar". El "Muñeco" asumió que sus jugadores sintieron "el desgaste" de haber jugado tres partidos "de mucha intensidad" en la última semana y por eso explicó que el segundo gol de San Lorenzo, a los 10 minutos de la parte final, "fue un golpe duro" para la recuperación en el Bajo Flores. "Tuvimos la situación de Auzqui y la de Alonso. El esfuerzo se hizo, no hay nada que reprochar, los jugadores dieron todo y las respuestas no se dieron como otros partidos. Ahora hay que esperar el partido de esta anoche (por el que jugaron Boca con Independiente) y veremos cómo quedamos parados", resumió antes de abordar el micro para abandonar la cancha de San Lorenzo. Sin excusas El entrenador ‘millonario’ no quiso poner excusas por las ausencias del defensor Jorge Moreira y el delantero Lucas Alario -ambos suspendidos-, al tiempo que admitió que la temprana lesión de Sebastián Driussi -autor del gol del empate- les generó "un problema" porque significó "la pérdida de un jugador importante en la conexión de juego". Driussi sufrió una molestia en el aductor izquierdo y hoy será evaluado por los médicos para conocer la gravedad de la lesión. Para Gallardo será muy importante que el goleador del equipo se recupere lo más pronto posible, más aún en la situación en la que se encuentran los millonarios. "Las ausencias hay que saber suplirlas, tratar de que no se sientan, eso no es excusa para nada, más allá de que los jugadores que ingresaron son de otras características", asimiló.