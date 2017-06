"Fede" Bal quiere volver y Laurita Fernández, no

05/06/2017 -

Federico Bal quiere reconquistar a su ex, Laura Fernández . Luego de que el actor reconociera que le ocultó un affaire que tuvo en el verano con Florencia Marcasoli, la bailarina le puso un freno al noviazgo por problemas de confianza. Sin embargo, Fernández aceptó volver a compartir un espacio profesional con Bal, con quien forma dupla en el certamen Bailando por un sueño, del cual salieron campeones en el 2015.

Más allá de la ruptura, Bal ha confesado en reiteradas oportunidades que no piensa bajar los brazos con Laura, aunque ella se muestre reticente a sus gestos. "Todo eso que sabias de amor. Bórralo. Volvé a escribir", escribió Federico en Twitter.

¿La respuesta de Laurita a esa indirecta? "Todo eso que nunca supiste de amor y respeto. Anotá. Empezá a escribir", retrucó la bailarina.

Terapia

Para Laurita Fernández y Federico Bal el regreso a la pista del Bailando no fue como lo deseaban. Por el contrario, el debut los encontró recientemente separados tras el affaire veraniego del joven actor con Florencia Marcasoli.

"Yo traté de bancarlo, escuchándolo, pero era para empezar a pelearnos en vivo y no quería hacer terapia ahí. Yo sabía que en las primeras galas se iba a hablar. Espero que después no se siga hablando del tema, porque no voy a poder seguir trabajando junto a él. La voy a pasar pésimo y prefiero elegirme yo, más allá de cualquier trabajo", destacó.