Magalí: "Me encanta el sexo, puedo estar haciendo el amor todo el día"

05/06/2017 -

No fue la mejor semana para ella. De hecho, el fin de semana posterior a la difusión de sus videos y fotos íntimas con su ex, Magalí Mora (25) se fue llorando de un boliche al que había ido a bailar como cualquier joven de su edad. Sin embargo, la modelo trata de afrontar de la mejor manera la situación y buscarle el lado positivo a una experiencia que no le desearía ni a su peor enemiga. El tema de las fotos y videos publicados sirve como disparador para indagar qué otras cosas le gusta hacer para incentivar a la pareja. "Soy de usar conjuntitos, disfraces, o preparar una cena romántica, con velas, música, soy bastante romántica. También soy de mirar porno en pareja, me divierte, sino todo es muy aburrido. Me gusta innovar en la cama, siempre", declaró, para luego referirse a lo que ella espera de los hombres que buscan conquistarla. "Soy muy a la antigua, me gustan las flores, que me traigan chocolates". "Me gusta dominar siempre, cuando intentan someterme es un ratito y vuelvo enseguida. Soy muy pasional, fogosa, me encanta el sexo y, si estoy en pareja, puedo estar todo el día haciendo el amor’, lanzó, y, casi sin respiro, hizo un repaso sobre su propio libro Guiness sexual. "Estuve casi siete horas en un día, o 25 veces en 15 días también", aclaró con una risa pícara.