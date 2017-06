Shakira confesó que se redescubrió con su último disco "El Dorado"

05/06/2017 -

Shakira rompió con sus propios fantasmas de no poder volver a componer, a raíz de las exigencias de la maternidad, y finalmente sorprendió con "El Dorado".

"Antes de este disco, durante unas semanas entré en una especie de pánico escénico. Y el conflicto me era dado por la disyuntiva o la dualidad de ser madre y creadora. De saber que mis hijos necesitan atención y que la artista también estaba clamando, desesperadamente, dedicación. Así que, inicialmente con mucha resistencia dentro de mí, creí que no iba a ser capaz de crear otra vez. Sin embargo, con el apoyo de mi familia conseguí reencontrar El Dorado, confirmar que no se había ido a ningún lado, sino que estaba siempre ahí", señaló a Clarín.

Y recordó la ancestral fábula de su tierra que da nombre al álbum. "La historia es que existía un tesoro perdido, que había estado sumergido en la laguna Guatavita, en Cundinamarca, Colombia. Durante la época de la conquista, los españoles lo persiguieron y se convirtió, para muchos, en un lugar sagrado. Y para otros, en un estado mental y espiritual ideal. Y es el lugar, dentro de mí misma, donde encuentro las canciones. Un lugar que a veces pongo en dudas cuando tengo que avanzar en un proyecto y pienso y le doy mil vueltas", explicó.

El tema "La Bicicleta" la ayudó a destrabar su impulso creativo. "Cuando salió esa canción con Carlos Vives, sentí otra vez la adrenalina de poder compartir la música con el publico. Y cuando me di cuenta que podía alejarme de la metodología de internarme 15 meses en un estudio para componer un disco, sentí una liberación. Todas esas cosas que tenía para decir, se liberaron como una represa. Lo dejé salir. Cuando dije no quiero hacer un álbum, es cuando lo hice", recordó.

Por otra parte, confesó que le dio mucho pudor la canción "Trap" que comparte con Maluma. "Esa canción es una de esas que más tire y afloje tuvo. El contenido es tan erótico que en un momento sentí que era demasiado, que me daba vergüenza mostrarla", dijo.

Y agregó: "Literalmente tenía pudor de mostrarla, primero a mi equipo. Y les hice todo un discurso antes, casi que les pedí disculpas. "Bueno, vamos a escuchar algo que...". Y ahí fueron los restos de niña de colegio católico que aún quedaban en mí. Es una de mis canciones favoritas del álbum. Me enloquece. Cuando la escuchamos terminada, le dije a Maluma: "Mira, me parece que nos hemos pasado". Y él: "Noooo, Shaki. Está muy bien, está bacanísimo" (risas). "No, Juan, nos hemos pasado, yo no puedo poner eso". Es una de las más modernas del disco. Sónicamente me parece un viaje".